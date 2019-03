Viareggio Cup | Maldini trascina il Milan agli ottavi | Spezia battuto 3 a 2 | doppietta per

Viareggio Cup - buona la prima per il Milan. Successi per Genoa e Spal : Giorno due della 71ª Viareggio Cup, con le gare del Gruppo B che hanno completato il quadro della prima giornata del torneo. In attesa del match serale tra Fiorentina e Krasnodar, le sfide del ...

Viareggio Cup - l'Inter inizia con un pari. Torino show : ne fa 7 al Norchi : Il Torino festeggia la vittoria. LaPresse Si alza il sipario sulla Viareggio Cup, storico torneo giovanile che nel pomeriggio di oggi ha visto andare in scena le prime sfide della 71ª edizione. ...

Aperta la 71/a Viareggio Cup : ANSA, - LA SPEZIA, 11 MAR - La lettura del giuramento da parte del capocannoniere della Serie A Fabio Quagliarella la 71/a edizione della Viareggio Cup, massima competizione di calcio giovanile che ...

Viareggio Cup - un torneo sempre più social : la novità del 2019 : Per tutti gli appassionati della Viareggio Cup ecco un’allettante novità: «Viareggio Re-Cup», trasmissione-focus interamente dedicata alla 71ª edizione del torneo mondiale di calcio giovanile, in onda sulla pagina facebook e sul sito web ufficiali della Viareggio Cup a partire da lunedì 11 marzo sino alla finalissima di mercoledì 27 marzo. Un appuntamento quotidiano – realizzato dalla squadra dell’ufficio stampa della ...

Viareggio Cup spezzina - Corradino : "Prestigio per lo Spezia e la Spezia" : La Spezia - La gara inaugurale della 71a Viareggio Cup, tra i campioni in carica dell'Internazionale e la formazione portoghese dello Sporting Braga, si giocherà allo stadio 'Alberto Picco' lunedì 11 ...

Stadio dei Pini chiuso - la Viareggio Cup 'emigra' a La Spezia : La Lo Stadio dei Pini di Viareggio , già chiuso dal 30 giugno 2018 per motivi di sicurezza , resta indisponibile e così la ' Viareggio Cup ', lo storico torneo che un tempo si chiamava 'Coppa ...

ViareggioCup - premio in ricordo Signorini : VIAREGGIO, LUCCA,, 6 MAR - La 71/a edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla ...

Viareggio Cup - il premio per il miglior difensore nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini, per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Viareggio Cup 2019 - calendario e date. Programma - orari e tv : Prenderà il via lunedì 11 marzo la 71ma edizione della Viareggio Cup, torneo di calcio riservato alle formazioni giovanili: sono 40 le squadre al via. Dopo la prima fase a gironi in 16 passeranno agli ottavi, ovvero le prime di ciascun girone più le migliori tre seconde del Gruppo A e le tre migliori seconde del Gruppo B. La fase ad eliminazione diretta si esaurirà mercoledì 27 marzo, quando si disputerà la finalissima. RaiSport+HD assicurerà la ...

Viareggio Cup : al via l'11 marzo : Il torneo Women's Viareggio è la principale novità della 71/a edizione della Viareggio Cup, in programma dall'11 al 27 marzo, presentata questa mattina al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, Lucca,.

Fabio Quagliarella leggerà il giuramento d’apertura della 71ª Viareggio Cup : Sarà Fabio Quagliarella a leggere il giuramento della 71ª Viareggio Cup durante la cerimonia d’apertura del Torneo, prima della gara inaugurale Inter-Braga lunedì 11 marzo 2019. Quagliarella (che da giovane ha giocato il Torneo di Viareggio) è uno splendido interprete del ‘pallone senza età’: più passano gli anni, più diventa bravo, tanto da riconquistare a 36 anni suonati, l’attenzione dei tecnici azzurri. Un ...