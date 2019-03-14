romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 14 MARZO 2019 ORE 09… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 09:45', su #spreaker… - lasiciliait : Le tensioni Roma-Palermo sulla viabilità in Sicilia -
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER ALTRO INCIDENTE CODE TRA A24 E PRENESTINA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA NEWTON, IN DIREZIONE EUR SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA NEWTON, IN DIREZIONE EUR SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 14 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA PONTINA CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 20 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA DOVE, NONOSTANTE SI SIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PRESSO LA RUSTICA, PERMANGONO CODE TRA LA RomaNINA E LA PRENESTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA RomaNINA E LA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 19 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE PER INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E LA A24 Roma TERAMO MENTRE IL TRAFFICO INTENSO E’ LA CAUSA DELLE CODE E RALLENTAMENTI CHE VANNO DALLA Roma FIUMICINO ALL’ARDEATINA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BULAFOTTA E LA A24 Roma TERAMO PER POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO CAUSA TRAFFICO INTENSO CI SI INCOLONNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA APPIA IN INTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA BUFLOTTA E LA RUSTICA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 18 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE PER INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma NORD PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA APPIA IN INTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 17 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA TRA L’OSTIENSE E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 17 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI DALLA VIA DEL MARE ALLA RomaNINA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA PER POI RALLENTARE FINO ALLA PRENESTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE RACCORDO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL PUNTO SULLA VIABILITA’ A Roma E NEL Lazio PARTIAMO DA CIVITAVECCHIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA VIA ISONZO E VIA CRISPI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA NELLA CAPITALE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE DI Roma ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PREEDENZA ...