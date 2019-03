Vettel | con Lina sarà finalmente amore?

F1 – Vettel imita l’accento australiano - Ricciardo dà la sua approvazione : simpatico siparietto in conferenza stampa [VIDEO] : Con Ricciardo si ride sempre: il pilota della Renault e Sebastian Vettel protagonisti di un siparietto… australiano nella conferenza stampa di oggi a Melbourne La stagione 2019 di F1 sta per iniziare: i piloti sono stati protagonisti oggi della prima conferenza stampa dell’anno, in Australia. Un incontro triste, quello tra i campioni delle quattro ruote e la stampa, a causa della notizia shock della tragica scomparsa di Charlie ...

F1 - la rivelazione shock di Vettel : “la morte di Whiting? Non ci posso credere - ieri ho fatto un giro di pista con lui…” : Il pilota tedesco ha raccontato di essere sconvolto per la morte di Whiting, considerando che solo poche ore fa aveva compiuto un giro di pista con lui Un fulmine a ciel sereno, che ha sconvolto l’intera Formula 1. Charlie Whiting non c’è più, il Race Director è scomparso in seguito ad un’embolia polmonare che lo ha stroncato nella notte a Melbourne. photo4/Lapresse Una notizia shock, che ha colpito duramente anche i ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

F1 – Primo scontro in casa Ferrari tra Vettel e Binotto - ma si tratta di… calcio : Seb stuzzica il suo team principal : Sebastian Vettel stuzzica il suo nuovo capo Binotto sul calcio: le parole del tedesco sulla sfida tra Inter e Eintracht Il pilota tedesco di Formula 1 Sebastian Vettel teme una controversia con il suo nuovo capo della Ferrari, Mattia Binotto, per motivi calcistici, visto che si sfideranno l’Eintracht Francoforte e l’Inter, giovedì in Europa League. Binotto, a capo della squadra Ferrari, è un tifoso dell’Inter e Vettel è ...

F1 - Jean Alesi : “L’idea della Ferrari è che vinca Vettel e Leclerc faccia il secondo pilota” : C’è un uomo che è stato protagonista, negli anni bui della Ferrari, della risalita della scuderia di Maranello. Dal 1991 al 1995 Jean Alesi ha cercato di tenere in piedi le sorti della scuderia di Maranello, riuscendo a vincere in Canada proprio nell’ultimo anno della sua avventura in rosso. Anche dopo la fine della sua avventura da pilota, Alesi è rimasto amatissimo sia nell’ambiente che fuori. Soprattutto, è rimasto molto ...

F1 - Jean Alesi : “L’idea della Ferrari è che vinca Vettel e Leclerc faccia il secondo pilota” : C’è un uomo che è stato protagonista, negli anni bui della Ferrari, della risalita della scuderia di Maranello. Dal 1991 al 1995 Jean Alesi ha cercato di tenere in piedi le sorti della scuderia di Maranello, riuscendo a vincere in Canada proprio nell’ultimo anno della sua avventura in rosso. Anche dopo la fine della sua avventura da pilota, Alesi è rimasto amatissimo sia nell’ambiente che fuori. Soprattutto, è rimasto molto ...

F1 - Binotto mette in chiaro le gerarchie in casa Ferrari : “ecco come ci comporteremo con Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha parlato del rapporto tra Vettel e Leclerc, mettendo le cose in chiaro Niente calcoli in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc verranno lasciati liberi di combattere l’uno contro l’altro, salvo situazioni particolari che verranno valutate nel corso della stagione. E’ quanto rivelato da Mattia Binotto, deciso a non dare ...

F1 - Vettel : 'Non intendo gettare la spugna - il mio sogno è quello di vincere il titolo con la Ferrari' : D'altra parte, avendo 31 anni, soprattutto nel nostro sport, ho ancora del tempo a mia disposizione. Guardando indietro, Michael, Schumacher, ndr, era anche un po' più vecchio di me quando vinse il ...

Sebastian Vettel ed il retroscena mai rivelato su Schumacher : 'Mi manca parlare con lui via telefono' : Il retroscena su Schumacher Vettel ha rivelato infatti che gli manca molto non poter chiacchierare via sms con la leggenda dell'automobilismo: il quattro volte campione del mondo ha raccontato che ...

Il fratello minore di Vettel firma con Mercedes : Fabian Vettel, fratello minore del campione della Ferrari Sebastian, è diventato pilota Mercedes. Come riportato dalla Bild, nel 2019 Fabian correrà nell’ADAC GT Masters. Vista la rivalità del fratello in F1 con le Frecce d’Argento, Fabian ha ammesso che inizialmente ha avuto sentimenti alterni: “La Mercedes è sempre stata la nostra rivale, è stato così […] L'articolo Il fratello minore di Vettel firma con Mercedes ...

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : mattina 1° marzo. Ferrari velocissima con Vettel - Bottas è subito dietro : La prima metà dell’ultima giornata dei Test F1 2019 di Barcellona è subito partita con i fuochi d’artificio. Team e piloti non si sono nascosti e hanno deciso di levarsi le maschere, anche se siamo in pieno clima carnevalesco. Nonostante ciò, la situazione non è cambiata, con la Ferrari a fare da capofila e la Mercedes a distanza ridotta. Davanti a tutti, ancora una volta, la SF90. Sebastian Vettel ha chiuso le sue prime quattro ore ...