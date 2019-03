Vettel chiama Lina la sua nuova Ferrari

E’ festa a Melbourne - Vettel : “Mia SF90 si chiama Lina” : Prima la festa in centro a Melbourne e tra poche ore i primi giri di pista. All'Albert Park e' davvero tutto pronto per il semaforo verde numero uno della stagione 2019 della Formula 1 preceduto dalla cerimonia d'apertura a Federation Square con tutti i piloti presenti. Evento che e' stata l'occasione per Sebastian Vettel per svelare il soprannome dato alla Ferrari SF90, un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo ...

F.1 Vettel : "Giriamo pagina". E chiama 'Lina' la sua Ferrari SF90 : ...del pubblico di Melbourne hanno meritato un ringraziamento speciale ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare il primo evento di lancio della stagione nella storia di questo sport - ha detto -...

F1 - Vettel battezza la SF90 : si chiama "Lina" : ROMA - Il battesimo della Ferrari SF90 è arrivato: non quello in pista, ma quello che ogni anno Sebastian Vettel riserva alla vettura con cui darà l'assalto al mondiale: La sua Ferrari per gli 'amici' ...

F1 - la Ferrari SF90 di Vettel si chiama "Lina" : ROMA - La Ferrari SF90 di Sebastian Vettel per gli 'amici' si chiamerà semplicemente 'Lina': il pilota tedesco ha 'battezzato' anche quest'anno la vettura con cui darà l'assalto al mondiale, svelando ...

Formula 1 - Vettel chiama la nuova Ferrari 'Lina' : tutti i soprannomi delle macchine di Seb : Chi sarà la prossima 'donna' di Seb? E' la domanda che i milioni di tifosi della Ferrari si sono posti in queste settimane che hanno preceduto l'inizio del Mondiale 2019 . Già, perché Vettel ha un ...

F1 - Vettel si interroga sul nome della sua nuova Ferrari : “ecco come potrei chiamarla quest’anno” : Solito attribuire un nome alla sua monoposto, Vettel pare avere già un’idea in mente per la SF90 La presentazione della nuova Ferrari è ormai in archivio, il team di Maranello ha mostrato al mondo la SF90 e adesso la spedirà a Barcellona per la prima sessione di test del 2019. Un appuntamento importantissimo per Sebastian Vettel, impaziente di scoprire il potenziale della propria monoposto e il livello della concorrenza. interrogato ...