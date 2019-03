VESPA | il miglior scooter al Mondo | almeno per i tedeschi

laragnatelanews

(Di giovedì 14 marzo 2019)Per inon ci sono dubbi,, brand simbolo della tecnologia e dello stile italiano, è loe al. Così oltre 47mila lettori dell’autorevole mensile Motorrad, una delle “bibbie” a livello mondiale per i motociclisti, hanno votatoGTS come “Moto dell’Anno” nella categoria. E’ lei, la italiana dalle forme eleganti e sinuose, unica nel suo corpo interamente in acciaio, lae in assoluto, la più desiderabile nel campo, addirittura precedendo anche alcuni “padroni di casa” come il BMW CEvolution, il BMW C 650 oltre che il giapponese Yamaha T-Max DX.ha già ottenuto più volte questo importante riconoscimento tanto che il sito web del mensile commenta: “Non importa quanta potenza o tecnica gli altrimettano in campo, alla fine in cima al podio c’è sempre questa ragazza italiana”.festeggia così uno dei momenti ...

