ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ricordate Guy? Il politico belga, leader dei liberalipei, l’amico di Emmanuelche, sfoggiando il suo miglior italiano, qualche settimana fa al Parlamentopeo dava lezioni al presidente del consiglio Giuseppechiamandolo “burattino” (e ricordando che lo stesso Di Maio aveva provato a corteggiare) egli rispondeva che burattino è chi lavora per le lobby.Ma perché quest’allusione?sapeva forse qualcosa che noi non sapevamo ancora? Oggi, infatti, si scopre che il gruppo Alde dinon ha disdegnato centinaia di migliaia di(ben 425, per l’esattezza) ricevuti dal 2014 da grandi multinazionali del calibro di Google, Walt Disney, Syngenta, Deloitte, Microsoft e persino Bayer, l’attuale produttore del Roundup – glifosato – da quando ha acquisito Monsanto.Finanziamenti ...

Noovyis : Un nuovo post (Verhofstadt chiamò Conte ‘burattino’. Ora 425 mila euro mettono in imbarazzo lui e Macron) è stato p… - TutteLeNotizie : Verhofstadt chiamò Conte ‘burattino’. Ora 425 mila euro mettono in imbarazzo lui e Macron -