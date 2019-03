ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Unadi tre bambini affetti da sindrome die la scritta “Facebook, Instagram e Whatsapp inmomento“. È il tweet pubblicato da Augusto Casali, studentedi Scienze Politiche, “sovranista militante,media manager e appassionato di geopolitica” e admin della pagina “Dio Imperatore Salvini”, come racconta la sua breve biografia, per commentare il balckout che il 13 marzo ha colpito queste piattaformein varie parti del mondo. Il suo account Twitter è stato bloccato ma nel frattempo il suo post ha fatto il giro del web, suscitando sdegno e sollevando polemiche, con il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che ha definito il gesto di “una miserabile sciocchezza“.La Lega ha subito preso le distanze da Casali: “Voglio precisare che il soggetto in questione non è militante ...

pa_tere : RT @fattoquotidiano: Ventenne leghista posta foto di Down e scrive: “I social in questo momento”. La Lega: “È uno dei nostri? No millanta”… - Noovyis : Un nuovo post (Ventenne leghista posta foto di bimbi Down e scrive: “I social in questo momento”. La Lega: “Non è d… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Ventenne leghista posta foto di Down e scrive: “I social in questo momento”. La Lega: “È uno dei nostri? No millanta”… -