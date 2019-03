Venezuela | Lavrov | la Russia continuerà a sostenere il governo Maduro

Venerdì - la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov : Venerdì , la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov . Il governo russo – insieme a quello cinese – è uno dei pochi che sostiene ancora il governo Venezuela no di Nicolás Maduro,

Venezuela - Mosca : Lavrov ha messo in guardia Pompeo da interferenze in affari interni - : "La posizione russa non è costruita su alcune considerazioni opportunistiche a breve termine". Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, nei recenti colloqui telefonici con il Segretario di Stato ...