Valentina Allegri | Mio papà innamoratissimo | anche se Ambra è molto gelosa

(Di giovedì 14 marzo 2019)Si parla ancora dima stavolta non soltanto per la sua storia d'amore con Piero Barone (ormai al capolinea). Sono Le Iene a farla stavolta sbilanciaresuMassimiliano, al momentoinnamorato della compagnaAngiolini con la quale si vocifera presto convolerà a nozze.E proprio solleticata da Le Iene,ammette di aver instaurato un ottimo rapporto con, ma che di mamma ne abbia sempre una sola: "Già è severissima la mia, direi che bastacosì". In merito al rapporto di coppia traMax enon ha dubbi: "Mio padre è veramenteinnamorato di lei. Lo so perché se lui è innamorato corre, e con lei eccome se corre".sul fattore gelosia nessun dubbio: "Tra i due la piùè lei", spiega, alla quale non vengono risparmiatealcune domande sul suo ex fidanzato Piero ...

