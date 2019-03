Usa | Senato boccia la dichiarazione di emergenza nazionale per il muro con Messico | Tump

ENAC - Presidente Zaccheo al Senato su B737 MAX 8. Anche il Canada "chiude" ma Usa "tentennano" : Nel mondo sono 350. Ma ben 5.000 sono già stati venduti. E' necessaria la massima chiarezza su cosa sia accaduto tanto più che questo aereo, per i minori consumi e il minore impatto acustico era ...

Senatore Usa promette a Netanyahu il riconoscimento del Golan come parte di Israele - : L'influente Senatore Lindsey Graham ha promesso al primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu di intervenire con un'iniziativa per il riconoscimento delle alture del Golan come parte del territorio ...

Senatore Usa cita Mussolini. E il suo tweet scatena la bufera : Il Senatore repubblicano John Cornyn ha scritto un tweet con una frase di Benito Mussolini . Una scelta che destato scalpore negli Stati Uniti, visto che il Duce non è un personaggio particolarmente ...

Giarrusso - il senatore che cita la forca «Io manettaro. Non chiedo scUsa» : Tra un po' proviamo a parlarci e vediamo se si è pentito di quel gestaccio, i polsi incrociati, le manette evocate, dedica esplicita ai genitori di Matteo Renzi: nel cortile seicentesco di Sant'Ivo ...

Usa-Russia : Senato presenta nuove sanzioni contro Mosca per colpire banche e debito sovrano : Washington ha imposto le prime sanzioni contro la Russia nel marzo 2014 in seguito alla crisi politica in Ucraina. , Was,

Senato Usa scagiona Trump : "Nessuna collusione con i Russi nel 2016" : In questi giorni, il Senato americano ha emesso un 'verdetto di innocenza ' nei riguardi di Donald Trump , in precedenza accusato, insieme al suo staff, di 'collusione con i servizi di sicurezza Russi'...

Usa : l’ex astronauta Mark Kelly si candida al Senato nel 2020 : Mark Kelly, ex astronauta NASA, ha annunciato la sua candidatura al Senato nel 2020: correrà come democratico in Arizona. Il seggio a cui si candida è quello occupato fino allo scorso anno dal repubblicano John McCain, morto ad agosto. Sua moglie è Gabrielle Giffords, ex deputata dell’Arizona, sopravvissuta a un attentato nel gennaio 2011, durante un comizio: rimase gravemente ferita alla testa, ed altre 6 persone morirono. Dopo mesi di ...

Usa - Senato vota contro il ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan - : Approvata una legge che vieta di far rientrare l'esercito prima che venga certificata la sconfitta di Al Qaeda. Il capo operazioni in Medio Oriente: "La guerra all'Isis non è finita"

Adesso tutti ce l’hanno con l’ex senatore Usa che fa lobby per Zte : Roma. Joe Lieberman è tutto ciò che c’è di sbagliato a Washington, titolava la scorsa settimana Paste Magazine. Perché mentre lo scontro tra America e Cina si fa più delicato e imprevedibile, e sempre più governi riflettono sull’opportunità di entrare in collaborazioni troppo strette con i colossi c