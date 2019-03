Unione italiana vini | urgenti sblocco fondi Ocm e promozione

ASSESSORATO ALLA CULTURA - A Ferrara dall'8 al 24 marzo a cura della sezione provinciale Unione italiana Ciechi e Ipovedenti : Il percorso proposto si dipana attraverso tre importanti vie: La via dell'arte La via della scienza e della cura La via dell'accessibilità La via dell'Arte "La via dell'arte" è un itinerario ...