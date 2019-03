Una Vita Anticipazioni 14 marzo 2019 | Diego vuole morire e non si cura

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 marzo : Ursula cerca di uccidere gli Alday : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap opera spagnole più famose della televisione italiana, "Una Vita". Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 marzo su Canale 5. Qualcuno minaccia la famiglia di Ramon Le Anticipazioni di "Una Vita" segnalano che arriverà un foglietto pieno di minacce a casa Palacios. Per strada Lolita sentirà un losco individuo parlare ...

Una Vita - trame : Jaime chiede perdono a Fabiana per averla abbandonata : Torna lo spazio dedicato alle novità su Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, punta di diamante delle reti Mediaset. Le anticipazioni degli episodi in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Jaime Alday avrà un toccante incontro con Fabiana dopo essersi risvegliato dal coma. Una Vita: Jaime si risveglia dal coma Jaime Alday (Carlos Olalla) tornerà ad essere il protagonista dei nuovi appuntamenti di Una Vita, in ...

Spoiler Una Vita : il ritorno di Huertas - Blanca disperata a causa di Diego : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” continua ad essere ricca di colpi di scena inaspettati. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, si riaffaccerà nelle vicende ambientate ad Acacias 38 un personaggio femminile che in passato ha causato la rottura tra i coniugi Alvarez Hermoso. Si tratta di Huertas Lopez, che dimostrerà di non essere la stessa di prima, perché si rivelerà essere la rappresentante dei ...

Una Vita anticipazioni : SILVIA REYES bacia ARTURO ma… : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato dell’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera): fin da subito, la donna cercherà di avvicinarsi in ogni modo all’arcigno ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e sembrerà nascondere delle motivazioni ben precise… Come prima cosa, è giusto ricordare ai nostri lettori che SILVIA entrerà in contrasto con ARTURO quando, a sorpresa, ...

Anticipazioni Una Vita : Ramon muore - lettera di minacce a casa Palacios : Sul web sono state rilasciate le Anticipazioni sulla popolarissima soap opera di Canale 5, Una Vita. Gli appassionati di questo appuntamento pomeridiano sono sempre molto interessati alle indiscrezioni e ai Rumors riguardanti i protagonisti di una delle telenovela più seguite della rete del ''biscione'' Mediaset. A tal proposito, gli spoiler per la prossima settimana (Da domenica 17 marzo al 22 dello stesso mese), raccontano di un bacio tra ...

Una Vita - trama del 14 marzo : Diego rischia di morire ma rifiuta le cure : Giovedì 14 marzo andrà in onda un nuovo episodio della soap "Una Vita", come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:10. Stando alle anticipazioni, Diego starà sempre più male a causa dell'intossicazione da mercurio e, convinto di dover morire a breve, rifiuterà qualsiasi cura. Blanca, dopo aver appreso da Olga dello stato di salute del giovane, andrà a trovarlo e tenterà di convincerlo a lottare per la sua Vita, senza però ottenere ...

Trame Una Vita : gli abitanti si ammalano a causa dei nuovi proprietari de La Deliciosa : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Nelle prossime puntate italiane, come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, purtroppo Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios dopo essersi sposati se ne andranno da Acacias 38. Il nipote di Susana Seler prima di raggiungere i suoi genitori in Francia, affiderà la gestione della sua pasticceria a due nuovi ...

Una Vita anticipazioni : la cioccolata di IÑIGO e FLORA intossica tutta Acacias!!! : Inizio disastroso a La Deliciosa per FLORA (Alejandra Lorenzo) ed IÑIGO Cervera (Xoan Forneas): i due nuovi “pasticcieri”, provenienti dalle Indie, intossicheranno infatti tutta calle Acacias con la loro cioccolata. Scopriamo insieme quello che succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che IÑIGO e FLORA subentreranno a Victor Ferrero (Miguel Diosdado) nella ...

Una Vita Anticipazioni 14 marzo 2019 : Diego vuole morire : Diego ha deciso di non curarsi dall'avvelenamento e di lasciarsi morire. Blanca cercherà di fargli cambiare idea.

Anticipazioni Una Vita : Huertas torna e inizia una storia con Diego : Anticipazione Una Vita: Huertas torna ad Acacias e si avvicina a Diego Le Anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Huertas. Stiamo parlando della domestica che in passato riuscì a intromettersi nel matrimonio di Felipe e Celia. La giovane, pronta a tutto pur di far valere i diritti dei lavoratori, si avvicinò all’Alvarez Hermoso. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Huertas torna e inizia una storia con Diego proviene da ...

Una Vita - anticipazioni prossima settimana : Elvira e Gayarre si baciano : Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende gli affezionati telespettatori di Una Vita che, negli episodi in onda da domenica 17 marzo a venerdì 22 marzo, assisteranno all'evolversi della malattia di Diego Alday, il quale si trova in condizioni sempre più critiche a causa dell'intossicazione da mercurio. Solo una terapia sperimentale potrebbe salvargli la Vita e sarà Olga ad avere in mano le sorti del giovane. Nel frattempo anche il ...