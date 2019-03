Una mano dall' alto al Teatro Satiro OFF

Dora Romano terrà Una Masterclass per chi vuole intraprendere la strada artistica : Il 30, 31 marzo e il 6,7 aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso La Stanza della Luna in Via Paolo di Dono 169 a Roma, si terrà l’attesa Masterclass di recitazione tenuta dall’attrice e musical theatre performer Dora Romano, reduce dal successo ottenuto nella serie tv “L’Amica Geniale” di Saverio Costanzo. La Masterclass, organizzata dall’Associazione Culturale Sperimentiamo – Arte, Musica, Teatro è rivolta ad attori, cantanti e a chi ...

L'app che con Una foto dice se il bagaglio a mano si può imbarcare : C'è una striscia di Zerocalcare divenuta celebre che ironizza sulla esasperazione che i passeggeri delle compagnie aeree low-cost devono affrontare quando si tratta di far passare il proprio bagaglio ai controlli del severissimo personale di terra. Nella strip una coppia demolisce letteralmente un trolley (la valigia della nonnina morta, lamenterà poi la ragazza) per di riuscire a portarlo in cabina. Ora una app di viaggi si ...

Mustapha trova 600 euro e li riconsegna : “Come ricompensa solo Una stretta di mano” : Un pescatore marocchino residente a Viareggio ha ritrovato un portafogli perduto la sera prima da un imprenditore di Montignoso. Lo ha subito riconsegnato alla polizia, che poi lo ha messo in contatto con il proprietario. La ricompensa? Una stretta di mano.Continua a leggere

Silvia Romano - Una mozione nei comuni italiani : "Non cali il silenzio" : Una mozione da presentare in quanti più comuni possibile, per tenere vive l'attenzione e la speranza sulla vicenda della...

Il wireless causa il cancro : 250 scienziati firmano Una petizione all’Onu : Un gruppo di 250 scienziati da oltre 40 paesi sollevano preoccupazioni sui possibili effetti cancerogeni dalle radiazioni elettromagnetiche emesse dai moderni dispositivi wireless. Tra i quali ci sono le cuffie AirPod di Apple, che potrebbero comportare rischi di tumore per chi le usa. Il gruppo di esperti – riportano i media – ha firmato una petizione a Onu e Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms), mettendo in guardia ...

Il paracadutista atterra con Una manovra perfetta - ma questi due canguri gli riservano Una sorpresa “diabolica” : Jonathan Bishop, 35 anni, stava volando col proprio parapendio vicino a Canberra. Dopo un paio d’ore nei cieli australiani, è stato costretto ad atterrare in una vallata all’apparenza sicura, vicino a una stazione della Nasa, la Orroral Space Tracking Station. Appena ha toccato terra, però, una coppia di canguri gli è corsa incontro. “Pensavo avessero un intento amichevole” ha raccontato Bishop. Ma si ...

Si trancia la mano con Una sega circolare per truffare l'assicurazione : I sospettati avevano recentemente stipulato un'assicurazione contro gli infortuni, secondo gli inquirenti. La mano è stato...

Una 21enne tenta di truffare l’assicurazione e si mozza Una mano : Una ragazza 21enne è stata arrestata dalla polizia in Slovenia con l’accusa di essersi volontariamente mozzata una mano con una sega circolare al fine di truffare l’assicurazione. La ragazza, con la complicità di un parente, avrebbe tentato la truffa dichiarando di essersi ferita segando rami, in questo modo sperava di estorcere circa 400mila euro di risarcimento e 3mila euro al mese dall’assicurazione. Adesso rischia 8 anni di ...

Al Bano : "Con Putin solo Una stretta di mano. Non sono un bombarolo - canto la pace. Sono un uomo libero - ho le mie opinioni" : Al Bano è stato inserito dall'Ucraina nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. In un'intervista al Corriere della Sera, il cantante racconta il momento in cui ha ...

Volley - Dick Kooy vuole l’Italia : “Sto studiando l’Inno di Mameli - data la disponibilità a Blengini. Darei Una mano per le Olimpiadi” : Dick Kooy potrebbe essere la soluzione temporanea ai problemi dell’Italia nel reparto schiacciatori. La nostra Nazionale è in crisi totale per quanto riguarda i martelli, l’addio di Osmany Juantorena (salvo ripensamenti) e l’infortunio di Luigi Randazzo hanno messo ulteriormente in difficoltà il CT Chicco Blengini che sta pensando alla formazione con cui affrontare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Federer contro Wawrinka - riecco il derby-show del rovescio a Una mano : Wawrinka, che è stato anche numero 3 del mondo, ora è sceso al 40. 'Ma io so quello che Stan è in grado di fare - dice Roger - ha a disposizione tanti modi per conquistarsi un punto, è un lottatore e ...