UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 15 marzo 2019

tvsoap

(Di giovedì 14 marzo 2019)5210 di Unalin onda15Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) tentano di soccorrere la povera Adele (Sara Ricci)…Giulia (Marina Tagliaferri) è tenuta sotto sequestro da Manlio (Paolo Maria Scalondro). Franco (Peppe Zarbo), nonostante sia ancora dolorante e limitato nei movimenti, cerca di precipitarsi in aiuto della donna e del piccolo Jimmy (Carlo Coppola).Marina Giordano (Nina Soldano) incontra in un colloquio il professore di italiano di Alice (Fabiola Balestriere), affrontandolo prevenuta e combattiva.Dopo aver verificato l’attendibilità delle parole della cugina Flora (Francesca Nobili), Serena (Miriam Candurro) è di fronte a un bivio: venire incontro o meno ai due parenti?Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unale del nostro canale Telegram per essere sempre ...

Lou9Mary : RT @salvaetore74: Era Il Miglior Sole Che Avevo Vissuto Mentre In Balia Del Vento Arrivava La Sua Freschezza La Notte ... Era… - agar_lauro : RT @Ant69upsidedown: Non aver paura, ti porto in un posto stupendo, dove c’è il mare, il sole, io e te e i nostri corpi fusi uno nell’altro… - gaetanorizzo : @io_marinella Gli occhiali da sole stanno nel posto giusto ?? -