Un mese di Inter senza Icardi A Wanda Nara il premio Socrate | «Parlerò sempre»

Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19 - 90 euro al mese : Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19,90 euro al mese, con un contributo di attivazione di 48 euro L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti di rete mobile la Internet Unlimited al prezzo di 19,90 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

L’incredibile caos Icardi-Inter : dopo un mese di telenovela non si vede una fine : Mauro Icardi sembra essere un calciatore fuori rosa all’Inter, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un mese: querelle infinita Mauro Icardi ancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’Inter ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione di Icardi in maglia nerazzurra. Da ...

Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai clienti che scelgono uno tra i quattro smartphone selezionati : I giga inclusi nelle varie promozioni telefoniche non sono mai abbastanza e i consumatori ne vogliono sempre più. Wind ha appena annunciato un’iniziativa che permetterà ad alcuni fortunati clienti di ottenere più Internet nella propria promozione. Tutti coloro i quali acquisteranno a rate uno smartphone, a scelta tra Samsung Galaxy J6, Huawei P20 Lite, Mate 20 […] L'articolo Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...

Clienti MVNO o Iliad? Passate a TIM con minuti illimitati e 50 GB di Internet a 7 - 99 euro al mese : Da lunedì lunedì tutti i nuovi Clienti TIM che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali dovrebbero avere la possibilità di attivare TIM Steel S 50GB L'articolo Clienti MVNO o Iliad? Passate a TIM con minuti illimitati e 50 GB di Internet a 7,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Khedira recupera dall'intervento. Tornerà tra un mese : Lo scorso 20 febbraio Sami Khedira è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di una aritmia atriale al cuore. Il tedesco è poi tornato a Torino per recuperare e svolgere ...

NoiTel OK è un’offerta per tutti che offre minuti - SMS ed internet a 3 - 99 euro al mese : L'offerta NoiTel OK è attivabile sia da tutti i nuovi clienti, che intendano quindi portarsi dietro il numero o averne uno nuovo, sia dai già clienti L'articolo NoiTel OK è un’offerta per tutti che offre minuti, SMS ed internet a 3,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina-Inter - Abisso fermato un mese e minacciato di morte sui social : Ha ricevuto diverse testimonianze di vicinanza: affetti familiari, colleghi ed ex della sezione di Palermo . Una notte particolarmente agitata, come capita sempre dopo le partite in notturna, l'...

Juve - Khedira : piccolo intervento al cuore per risolvere l'aritmia - stop di almeno un mese : Era stato lo stesso Massimiliano Allegri ad annunciare lo stop di Khedira, nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus: "Sami non è stato convocato, la sua assenza pesa, ci fa ...

Caso Minias - per Paoloni chiesti 3 anni e 1 mese. Il testo della telefonata intercettata : CREMONA - Nel processo a carico di Marco Paoloni , il pm ha chiesto a carico dell'ex portiere grigiorosso una condanna a tre anni e 1 mese. Paoloni è accusato di aver sciolto nelle bottigliette dell'...