Ue | emendamento M5s a linee guida Bilancio | ‘Commissione non finanzi Tav | ma opere che

Decretone - M5s ritira emendamento su taglio pensione ai sindacalisti : Rinviato, almeno per ora, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il M5s ha infatti ritirato l'emendamento che lo prevedeva nel "Decretone", all'esame della commissione Lavoro del Senato. La ...

Voto di scambio - alla Camera il M5s modifica il ddl di Giarrusso : via emendamento di Fdi approvato al Senato : Chi prende i voti dai mafiosi rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Anche se l’appartenza ai clan dei suoi “grandi elettori” non è nota. È la modifica introdotta dalla commissione Giustizia della Camera alla nuova legge sul Voto di scambio. Un ddl voluto dal Senatore del Movimento 5 stelle, Mario Michele Giarrusso, già approvato da Palazzo Madama e ora modificato a Montecitorio proprio dai Cinquestelle. Al Senato, ...

Pensioni dei sindacalisti - cosa prevede l’emendamento M5s al decretone (che potrebbe già cambiare) : Sforbiciata retroattiva alle Pensioni dei sindacalisti. Ad una manciata di ore dalle pesanti critiche delle organizzazioni di categoria al reddito di cittadinanza e Quota 100, il Movimento 5 Stelle decide di riaprire il tema delle Pensioni d’oro dei sindacalisti, svelato nel 2015 da un’indagine dell’Inps di Tito Boeri. E lo fa all’interno del decretone con un emendamento (AS-1018), depositato in Commissione Lavoro al ...

Decretone - emendamento M5s per tagliare pensioni dei sindacalisti : “Rivedere calcolo dei contributi figurativi” : Arriva attraverso un emendamento al Decretone su reddito e quota 100 l’annunciato taglio dei privilegi pensionistici dei sindacalisti. Fin dalla scorsa estate il vicepremier Luigi Di Maio ha promesso interventi perché con le norme attuali i sindacalisti “possono avere una pensione di privilegio”. L’emendamento, presentato in commissione Lavoro al Senato, prevede la modifica del metodo di calcolo dell’assegno, ...

Reddito cittadinanza - emendamento della Lega umilia il M5s : è una mancia ai fannulloni : Sì, anche la Lega e Matteo Salvini pensano che il Reddito di cittadinanza voluto dal M5s sia un Reddito ai fannulloni, così come ribattezzato da Libero. Certo, Matteo Salvini non lo ha potuto dire espressamente (ma quel famoso cartello senza la scritta "Reddito di cittadinanza" che mostrò in Consigl

Trivelle - raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto Semplificazioni : La maggioranza trova l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto legge Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. L'articolo Trivelle, raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto Semplificazioni ...

Trivelle - Lega di traverso : il compromesso con M5s non c’è. E dall’emendamento è sparito il divieto all’utilizzo dell’air gun : Quello che era stato presentato come un compromesso, col passare delle ore si è rivelato un accordo unilaterale. Il motivo è semplice: l’emendamento al Dl Semplificazioni presentato dal capogruppo M5s in Senato Patuanelli e con primo firmatario il grillino Castaldi non piace per niente alla Lega di Salvini. Lo si è capito nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, quando il capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo si è trincerato ...

Balneari - M5s ritira emendamento : ‘Non ci sarà condono. Faccia passo indietro anche la Lega’. Raggi : ‘Via mani da Ostia’ : Il M5s ha deciso di ritirare l’emendamento che di fatto garantiva una sanatoria per gli stabilimenti Balneari con procedimenti in corso. E ora si appella al Carroccio perché tolga anche il suo. Entrambe le richieste di modifica sono state presentate al decreto Semplificazioni in discussione in Senato in questi giorni e prevedono, tra le altre cose, che siano sospesi “i contenziosi amministrativi e il blocco delle procedure di ...

Legittima difesa - nessun emendamento presentato da M5s e Lega : nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Il provvedimento, approvato dal Senato, è ora all'esame della commissione ...

Ddl referendum - ok di M5s a un emendamento Pd sul quorum al 25% : Fraccaro: "Giusto ascoltare tutte le forze politiche sulle riforme. L'istituto di democrazia diretta esce rafforzato da questa modifica"

Referendum propositivo e abrogativo - relatrice M5s in favore di emendamento Pd : “Quorum al 25%” : Non solo per il M5s non è più un tabù il quorum al Referendum propositivo, come annunciato dalla Lega due giorni fa, ma è stata raggiunta l’intesa sulla soglia proposta dal Partito democratico. Dopo che il Carroccio ha ritirato l’emendamento che stabiliva il quorum al 33%, oggi la relatrice grillina del provvedimento ha dato parere positivo alla proposta Pd di fissarlo al 25 per cento. Oggi la Commissione Affari costituzionali della ...

