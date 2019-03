Udine lancia l' Housing Sociale

ilfriuli

(Di giovedì 14 marzo 2019) Due edifici con pianta a elle disposti in modo da formare una corte interna che sarà luogo di ritrovo per i residenti, con 56 alloggi , 44 dei quali disponibili in locazione: è il complesso Borgolumi ...

IlFriuli : #Udine lancia l'#HousingSociale. Taglio del nastro per #Borgolumi, il nuovo complesso di via #Lumignacco che offre… - TgPadova : Scuola lancia palloncino con biglietto di auguri, viene ritrovato a Udine #Teolo #scuolaDonBosco #scuola #studenti… - iMagazineTwit : #ètuttaquestionediGRUPPO, @FidasIsontina lancia campagna per l'8 marzo -