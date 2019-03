Uccisa dal marito a Genova | il fratello | «Lui illuso e disilluso? Non scherziamo | era da

Napoli - funerali di Fortuna Uccisa dal marito - il prete : 'Chi picchia una donna è str....' : Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità di Napoli dove ieri si sono celebrati i funerali di Fortuna Bellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è stata uccisa di botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal marito, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere di Napoli. Don Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chi picchia una donna è uno str..". Il ...

Uccisa dal marito a Napoli - il prete : "Chi picchia le donne è uno str..." : Una durissima presa di posizione quella pronunciata dal sacerdote che ha celebrato le esequie di Fortuna Bellisario

Noventa Vicentina - travolta e Uccisa dal ladro della sua auto/ Morta una 51enne : Tragico episodio a Noventa Vicentina, dove una donna è stata travolta e uccisa dal ladro della sua stessa auto: una 51enne è Morta

Donna trascinata fuori dall'auto - travolta e Uccisa a Vicenza : In una rapina a Noventa Vicentina (Vicenza) una Donna è stata investita è uccisa in seguito all'aggressione di un uomo riuscito poi a scappare su un'altra auto, secondo le indagini, aiutato da un complice.Oltre alla Mercedes i ladri che hanno tentato il furto, avevano come obiettivo il denaro che la Donna uccisa, una veronese di 50 anni, aveva con sé mentre stava facendo alcune operazioni in vari uffici postali con la ...

Vicenza - rapina finisce in tragedia : donna scaraventata fuori dalla sua vettura e Uccisa : Una rapina particolarmente violenta si è verificata qualche ora fa, verso le 13:00, a Noventa Vicentina. Una donna, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è rimasta a terra gravemente ferita dopo una colluttazione con i ladri. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno cercando di elaborare una ricostruzione dell’accaduto, che presenta ancora ...

Uccisa dal marito - il prete : "Chi picchia le donne è uno str..." : Una durissima presa di posizione quella pronunciata dal sacerdote che ha celebrato le esequie di Fortuna Bellisario

Donna investita e Uccisa dal ladro che voleva rubarle l’auto : Donna investita e uccisa dal ladro che voleva rubarle l’auto È successo a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. L’uomo l’ha scaraventata a terra e l’ha travolta mentre lei cercava di impedire il furto. Poi è riuscito a fuggire a bordo di un’altra macchina guidata da un complice Parole chiave: ...

Vicenza : banditi trascinano donna giù dall'auto - lei resiste - investita e Uccisa : Vicenza, 13 mar. (AdnKronos) - Una cinquantenne cerca di resistere ai ladri che le stanno rubando l'auto ma viene investita dai banditi e muore poco dopo. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di fronte all'ufficio postale di Noventa Vicentina. Due donne arrivano a bordo di una Mercedes Slk, l

Donna investita e Uccisa dal ladro che voleva rubarle l'auto - : successo a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. L'uomo l'ha scaraventata a terra e l'ha travolta mentre lei cercava di impedire il furto. Poi è riuscito a fuggire a bordo di un'altra macchina ...

Trascinata fuori dall'auto - travolta e Uccisa durante una rapina : Una donna è morta durante una rapina all'ufficio postale di Noventa Vicentina. Avrebbe opposto resistenza ad un bandito che...

Noventa Vicentina - travolta e Uccisa dal ladro di auto : L'ha prima strattonata fuori dall'auto e poi travolta. Così un malvivente, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha ucciso una donna a Noventa Vicentina , in provincia di Vicenza. L'uomo ...

Napoli - il parroco durante i funerali della mamma Uccisa dal marito : “Chi dà uno schiaffo a una donna è uno stronzo” : “Da piccolo mi hanno sempre detto che una donna non si tocca nemmeno con un fiore. E allora, io dico che chi dà uno schiaffo ad una donna è uno stronzo“. Dall’altare, senza usare giri di parole, don Antonio Loffredo, parroco della chiesa del rione Sanità, ha commentato così l’assassinio di Fortuna Bellisario, la mamma di tre figli uccisa di botte a Napoli dal marito il 7 marzo scorso. durante i funerali, il sacerdote ha ...

Manchester - 26enne bresciana Uccisa : due giovani fermati dalla polizia : Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester, in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia. La vittima si chiamava Lala Kamara, cresciuta in provincia di Brescia e di origini senegalesi. La famiglia della donna vive a Calcinato, mentre la 26enne si era trasferita nella città inglese tre anni fa per lavorare come infermiera. La polizia inglese, ...

Uccisa dall’ex - la madre di Jennifer : “Voglio giustizia - ma in tribunale le vite delle vittime valgono meno di quelle degli assassini” : "Tra rito e abbreviato e sconti di pena oggi chi toglie la vita a una ragazza può rifarsi la sua dopo pochi anni. Le nostre ragazze invece resteranno sottoterra". Così a Fanpage, Fabiola Bacci, la madre di Jennifer Sterlecchini, la ragazza di 26 anni sgozzata dall'ex 3 anni fa a Pescara. Domani è attesa la sentenza d'appello per Davide Troilo. "Il timore è che possa essere un altro caso Olga Matei" dice mamma Fabiola.Continua a leggere