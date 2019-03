Twitta foto con tre bimbi down | ' Solo black humour' Bufera sul presunto esperto web

leggo

(Di giovedì 14 marzo 2019) ... 'Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità - spiega ancora - come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire ...

pvsassone : RT @Silvia31165: Oggi: - il leghista #augustocasali twitta la foto di 3 bambini affetti da sindrome di down per fare 'ironia' (così lui la… - LucillaMiss : RT @Silvia31165: Oggi: - il leghista #augustocasali twitta la foto di 3 bambini affetti da sindrome di down per fare 'ironia' (così lui la… - taliavolpe : RT @Silvia31165: Oggi: - il leghista #augustocasali twitta la foto di 3 bambini affetti da sindrome di down per fare 'ironia' (così lui la… -