Treviso | atleta morto nel sonno

Lutto a Treviso - malore improvviso nel sonno : Marco - atleta e nuotatore - muore a 34 anni : È morto Marco Montagner, atleta e istruttore di nuoto di 34 anni di Caerano San Marco, in provincia di Treviso: un malore improvviso lo ha colpito nel sonno e non si è mai più risvegliato. A dare l'allarme è stata la moglie Monica. A stroncarlo forse un infarto, anche se pare che il giovane godesse di buona salute: "Questa notizia lascia in tutti noi un senso di vuoto, impotenza e dolore senza limiti".Continua a leggere