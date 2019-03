Trekking urbano | da Trastevere a Trastevere passando per Roma

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Lo chiamano, oppure slow tour, che vuol dire semplicemente andarsene in giro in una città a piedi. Niente di nuovo, naturalmente, nessuna invenzione. Si cammina da quando si è conquistata la posizione eretta. Però sono nate associazioni per la riscoperta del piacere del camminare, organizzazioni, agenzie che suggeriscono itinerari e distribuiscono consigli. La regola principale è vagabondare senza l’ansia di dover vedere tutto. Con l’obbiettivo di confondersi con la città in cui ci si trova. Cercando di essere, per un momento, un abitante. Magari illudendosi. Prima regola niente zainetto da turista che ti cataloga e ti fa appartenere al popolo degli zainetti e ti estrania dalla città. Che ci metteranno dentro quelli che lo usano? Un kit di sopravvivenza, razioni di cibo, ...

