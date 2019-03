Trattativa Stato mafia | la difesa di Dell’Utri chiede citazione di Berlusconi nel

'La Trattativa Stato Islam' : libro di Francesca Musacchio presentato ieri a Roma : “In Italia dopo l’attentato delle Torri Gemelle non abbiamo mai subito attacchi da parte di Al-Qaeda né da parte dello Stato Islamico. Oltre al grande lavoro della nostra intelligence e delle nostre forze dell’ordine, mi chiedo se non ci sia qualcos’altro sotto, magari un accordo non scritto tra lo Stato e l’Islam”. A parlare è Francesca Musacchio, giornalista professionista, esperta in politica estera che da anni collabora per Il Tempo e altre ...