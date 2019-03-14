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Traffico Roma del 14-03-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 14-03-2019 ore 15 | 30 VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 14-03-2019 ore 15:30 (Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA FINO A CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA VIA APPIA. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPANIA INCIDENTE ANCHE IN PRATI: RALLENTAMENTI IN VIA LEONE IV AL BIVIO CON VIA CANDIA DIFFICOLTAÌ DI CIRCOLAZIONE ALL’EUR PER INCIDENTE IN VIALE EUROPA ALTEZZA VIA TUPINI RALLENTAMENTI IN VIA DI VIGNA MURATA AL BIVIO CON VIA LAURENTINA. ANCHE IN QUESTO CASIO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA EL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, DA VIA ...
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