Traffico Roma del 14-03-2019 ore 14 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 14 MARZOORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE PER LAVORI E PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LA A24 E LA NOMENTANARALLENTATO IN CITTA’ PER UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI VIA AURELIA IN PROX DI VIANO GUERRA, UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DELLE CAPANNELLE . ANCORA UNO SU VIA DI VIGNA MURATA ALL’INTERSEZIONE CON VIA LAURENTINA E SU VIA PONTINA UN ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI CASTELNO, CODE SALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO FINO AL 15 MARZO, DALLE 21 ALLE 6, PER LAVORI SARÀ CHIUSA LA GALLERIA PITTALUGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-RM-TE TRA LO SVINCOLO DI VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE ...

