romadailynews : Traffico Roma del 14-03-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 13:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-03-2019 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - bipinchauhan : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Oderisi da Gubbio fra Via Borghesano Lucchese e Via di Pietra Papa #traffico rallentato causa #incidente all… -
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE PER LAVORI E PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LA A24 E LA NOMENTANA Traffico RALLENTATO IN CITTA’ PER UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI VIA AURELIA IN PROX DI VIA RomaNO GUERRA, UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLE ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA E PER TRAFFIO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA ELA PONTINA . E DALL’AS CASILINA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 8:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA , PIU’ AVANTI CODE PER Traffico TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MAR. NEL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 8:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA , PIU’ AVANTI CODE PER Traffico TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MAR. NEL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SV DI CASAL DEL MARMO E DI VIA DEL PESCACCIO , NEL QUADRANTE EST CODE PER Traffico DA LA RUSTICA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. Traffico INTENSO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD Traffico GIA SULLA CASSIA DAL RACCORDO A ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA CASILINA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DA VIA NOMENTANA A VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. CODE GIÀ DA VIA PONTINA. NON VA MEGLIO IN INTERNA: CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA. PROSEGUENDO IL Traffico È SOSTENUTO DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI DA CASSIA ...