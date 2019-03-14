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Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...

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Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12:30 (Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI  DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA  CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA  TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA  MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA E LA COLOMBO CODE DA TOGLIATTI  FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E LUNGHE CODE IN TANGENZIALE ANCHE PER INCIDENTE  TRA LA SALARIA E COLLINA FLEMING VERSO IL FORO ITALICO Traffico RALLENTATO PER DIVERSI  INCIDENTI IN CITTA’: IL PRIMO SU VIA DEL CIRCO MASSIMO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA ANCORA UN INCIDENTE IN ZONA TORRE SPACCATA  SU VIA DAVIDE CAMPARI ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPPASSO ED UN ULTIMO IN VIA IGNAZIO SILONE ...
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    Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI   ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...

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