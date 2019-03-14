romadailynews : Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12:30: VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - PLRomaCapitale : #Roma: Complanare di Via Aurelia prossimità Via Romano Guerra #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 1311 -
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA E PER TRAFFIO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA ELA PONTINA . E DALL’AS CASILINA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 8:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA , PIU’ AVANTI CODE PER Traffico TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MAR. NEL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 8:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA , PIU’ AVANTI CODE PER Traffico TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MAR. NEL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SV DI CASAL DEL MARMO E DI VIA DEL PESCACCIO , NEL QUADRANTE EST CODE PER Traffico DA LA RUSTICA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. Traffico INTENSO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD Traffico GIA SULLA CASSIA DAL RACCORDO A ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA CASILINA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DA VIA NOMENTANA A VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. CODE GIÀ DA VIA PONTINA. NON VA MEGLIO IN INTERNA: CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA. PROSEGUENDO IL Traffico È SOSTENUTO DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI DA CASSIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO IN INTERNA DA CASSIA BIS A VIA CASILINA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO DA VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI ...