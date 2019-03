Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 14-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. Traffico INTENSO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD Traffico GIA SULLA CASSIA DAL RACCORDO A ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA CASILINA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DA VIA NOMENTANA A VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. CODE GIÀ DA VIA PONTINA. NON VA MEGLIO IN INTERNA: CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI , BUONA SERA E BEN RITROVATI ……. SI VIAGGIA IN CODA PER IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA; IN INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA. PROSEGUENDO IL Traffico È SOSTENUTO DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI DA CASSIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO IN INTERNA DA CASSIA BIS A VIA CASILINA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO DA VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 16.15 RIAPERTA VIA DELLA MURATELLA: TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L’ABBATTIMENTO DI UN ALBERO PERICOLANTE. Traffico IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. È PREVISTO ALLE 18 IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE INIZIATA ALLE 14 IN VIA CAPITAN BAVASTRO, NEI PRESSI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA IN ZONA OSTIENSE PER UN INCIDENTE SU ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 13:20 DONA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A PONTE GALERIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DELLA MURATELLA, TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA, SULLA VIA SALARIA SIAMO ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 13:20 DONA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A PONTE GALERIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DELLA MURATELLA, TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA, SULLA VIA SALARIA SIAMO ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 ORE 12.20 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA. STESSA SITUAZIONE A CENTOCELLE IN VIA DELLE PALME NEI PRESSI DI VIA PIETRO ROMUALDO PIROTTA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA GIUSEPPE CHIOVENDA IN PROSSIMITA’ DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE Roma FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO Roma E PROSEGUENDO SI ...