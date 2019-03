Torre del Greco, rifiuti sotto la scuola: figli a casa e protesta dei genitori. FOTO (Di giovedì 14 marzo 2019) Torre del Greco, rifiuti sotto la scuola: figli a casa e protesta dei genitori. FOTO



Da giorni la spazzatura non viene raccolta. Così gli alunni della scuola media Sauro-Morelli sono rimasti a casa, mentre i genitori hanno manifestato all’esterno dell’istituto. Montagne di sacchetti anche davanti a quella che fu la casa di Enrico De Nicola







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 14 marzo 2019)delladeiDa giorni la spazzatura non viene raccolta. Così gli alunni dellamedia Sauro-Morelli sono rimasti a, mentre ihanno manifestato all’esterno dell’istituto. Montagne di sacchetti anche davanti a quella che fu ladi Enrico De NicolaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

emergenzavvf : Due incendi di bosco stanno interessando la provincia di #Torino a Moncalieri e Val della Torre: 10 squadre impegna… - brindisilibera : New post (Marevivo sceglie Torre Guaceto: alunni in Riserva per lo studio del marine litter) has been published on… - raf_schettino : M|YOUNG. Una sfida magica I ragazzi del Liceo Pascal di #Pompei presentano #MetropolisYoung, il mensile pensato e s… -