Torre Annunziata - Al teatro Politeama la compagnia Satyricon con ' American Buffalo'

Torre Annunziata - il quadrilatero no vax tra camorra e miseria : La donna, giovanissima, arriva in vestaglia e sale di corsa le scale dell'istituto comprensivo Leopardi di Torre Annunziata. I figli l'aspettano per tornare a casa, così lei si ferma giusto un momento ...

'Provincia Capitale' - puntata su Rai 3 con protagonista Torre Annunziata : A Torre Annunziata, inoltre, Camurri incontra il giornalista de Il Mattino Raffaele Perrotta per un viaggio nelle storie della cronaca, tra luci e ombre, mentre la collega Amalia De Simone, nominata ...

Torre Annunziata : doppio assalto alla paninoteca - preso il bandito seriale : I carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata hanno fermato per due rapine aggravate Pietro Evacuo, 31enne del parco Penniniello. Decisive le dichiarazioni dei testimoni e le immagini ...

Proibiva alla moglie di aprire le finestre! Preso avvocato stalker di Torre Annunziata : Perseguitava la moglie e la figlia, tempestandole di telefonate e messaggi. Una presenza ossessiva nonostante il divieto di avvicinarle. Non accettava di uscire dalla vita delle donne che aveva più volte picchiato e segregato in casa. Un avvocato civilista è stato arrestato, oggi a Torino, dal nucleo di prossimità della polizia municipale. L'uomo, 45 anni, originario di Torre Annunziata, è imputato in un processo per maltrattamenti in famiglia ...

Controlli a Torre Annunziata - perquisiti i pregiudicati : trovato laboratorio di canapa indiana : Ancora nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e dell'intensificazione delle attività investigative finalizzate al contrasto dei fenomeni criminali sul territorio, che già nei ...

Torre Annunziata - Cumuli di rifiuti in bella vista in via Eolo : strada in salita per la Prima Vera : Degrado ambientale, spunta una Vera e propria discarica a cielo aperto - l'ennesima - nel pieno centro di Torre Annunziata. Stavolta l'esempio di inciviltà arriva da via Eolo, nei pressi del Largo ...

Torre Annunziata. Minorenni impiegati come postini della droga : Ci sono anche i bambini, minori di 14 anni, usati per nascondere la cocaina o per consegnarla ai clienti. I

Crollo palazzina a Torre Annunziata - nuove accuse per il proprietario : Non poteva non sapere che i lavori nell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata, nel cui Crollo avvenuto il 7 luglio di due anni fa morirono otto...

Crollo palazzina a Torre Annunziata - nuove accuse per il proprietario : Non poteva non sapere che i lavori nell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata, nel cui Crollo avvenuto il 7 luglio di due anni fa morirono otto ...

Torre Annunziata - Sorpreso a spacciare droga - arrestato giovane pusher : Sorpreso a cedere droga a un acquirente. I carabinieri hanno arrestato a Torre Annunziata un 25enne oplontino, Giovanni Gallo . Appena bloccato, è stato poi perquisito: addosso aveva 44,5 grammi di ...

Torre Annunziata - Droga - arrestati marito e moglie. Sequestrati oltre 2mila euro : Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase. Impegnato anche il nucleo cinofilo di Sarno. Due le persone arrestate. In totale sono state effettuate 11 perquisizioni ...

Torre Annunziata - Convenzione Pd - primeggia Maurizio Martina con il 62% dei voti : Convenzione dei Circoli del Partito Democratico. Stasera a Torre Annunziata si è conclusa la votazione per la Convenzione del Pd a livello nazionale e regionale. Dalle ore 16,00 alle ore 20,00 gli ...

Diritto alla ricostruzione di carriera sancito dal Tribunale di Torre Annunziata : Lo studio legale Santonicola ci informa sull’accoglimento da parte del Tribunale di Torre Annunziata per quanto attiene la ricostruzione di carriera dei docenti e alla valutazione integrale del servizio pre ruolo. Un insegnante di ruolo ha ottenuto il ricalcolo della retribuzione in base all’anzianità di servizio effettivamente maturata rimettiamo di seguito il comunicato pervenuto alla nostra redazione. Gentili lettori, Segnaliamo ...