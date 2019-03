Torino - Bologna | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Serie A - programmazione tv 28ª giornata : Milan-Inter su Sky - Torino-Bologna su Dazn : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà la ventottesima giornata di Serie A, che vivrà il suo momento clou nel posticipo di domenica sera a San Siro con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che vale il terzo posto in classifica e probabilmente una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. La super capolista Juventus, invece, sarà di scena a Marassi contro il Genoa dopo aver affrontato l’Atletico Madrid nel massimo ...

Torino - Cairo : 'Col Bologna dobbiamo proseguire su questa strada'. E su Mihajlovic... : Il presidente del Torino Urbano Cairo , a La Gazzetta dello Sport , ha parlato del momento della sua squadra: ' Atalanta , molto bene i successi con il Chievo e quello di ieri a Frosinone . Ma ciò che conta di più è dare continuità: mi aspetto dalla squadra la ...

Football americano - IFL 2019 : nella prima giornata Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e Torino - vincono anche Lazio e Parma in casa di Bologna e Ancona : Si è conclusa oggi la prima giornata di IFL, principale campionato italiano di Football americano: nel derby lombardo tra Milano e Bergamo dominio dei meneghini che domano gli ospiti con il punteggio di 37-0. Vittoria convincente anche di Bolzano che tra le mura amiche si sbarazzano del Torino per 41-7. Colpaccio esterno della Lazio che si impone per 40-20 sul campo del Bologna, mentre più equilibrata la sfida tra Ancona e Parma, conclusa con la ...

Casting per due cortometraggi a Bologna e Torino : 'Dio esiste' e 'Love Story' : Nel mondo del cinema e della televisione non ci sono solamente le grandi e imponenti produzioni cinematografiche, italiane o internazionali che siano, ma anche i cortometraggi. Si tratta di short film non di rado davvero interessanti e che offrono comunque opportunità lavorative di adeguato livello. A tale proposito, sono tuttora aperte le selezioni di attori per il corto dal titolo Dio esiste, le cui riprese verranno effettuate a Bologna nel ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

Nuovo blocco auto a Torino - Venezia - Bologna e Roma. Orari e dove si fermano gli euro 4 : ancora allarme smog in molte città italiane. Uan pesante cappa avvolge in particolare tutta la Pianura padana. A Torino , Venezia e Bologna sono state prorogate fino a lunedì 25 febbraio 2019 le ...

Blocco traffico auto - Milano e Roma/ Stop traffico Diesel Euro 4 : smog Bologna-Torino : Blocco traffico auto a Roma, Milano, Torino, Bologna: allarme smog e meteo non migliora. Ultime notizie, provvedimenti per Diesel Euro 4

Bologna - l’arma in più è Edera ed il Torino si stropiccia gli occhi : Nella serata di ieri è andata in scena la 24^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Bologna che hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni, successo per la squadra di Di Francesco che ha risposto alla dirette concorrenti con altri tre punti d’oro. In rete gli ‘insospettabili’, prima Kolarov su calcio di rigore, poi è stato il turno di Fazio mentre per Mihajlovic non è bastata l’ottima ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Ufficiale - Edera e Lyanco passano dal Torino al Bologna : Edera e Lyanco sono due dei rinforzi che il presidente del Bologna Saputo ha regalato al neo tecnico Mihajlovic in questo mese di gennaio Edera e Lyanco torneranno a giocare agli ordini di Sinisa Mihajlovic. E’ stato ufficializzato dal Torino il passaggio dei due giocatori in prestito al Bologna, nuova squadra dell’ex tecnico granata. I contratti sono stati depositati in Lega dal club di Saputo: rimarranno in prestito fino a ...

Torino : al Bologna Edera e Lyanco : ANSA, - Torino, 31 GEN - Sfoltire la rosa di Mazzarri e costruire il Torino del futuro. Le strategie di mercato del club granata si sono concretizzate nelle ultime ore di trattative con l'ufficialità ...