Tirreno-Adriatico 2019 | Julian Alaphilippe | “Ho dato tutto per vincere” Adam Yates

Tirreno-Adriatico - la seconda tappa è di Alaphilippe. Adam Yates nuovo leader : C'è la firma d'autore di Julien Alaphilippe sulla seconda tappa della Tirreno-Adriatico . Il francese della Deceuninck Quick Step, con il tempo di 4h48'09', si è imposto sul percorso di 195 chilomtri ...

Tirreno-Adriatico 2019 - la tappa di domani : Pomarance-Foligno. Programma - orari e tv. Comuni e paesi attraversati : domani (venerdì 15 marzo) si correrà la terza tappa della Tirreno-Adriatico: 226 km da Pomarance a Foligno. La frazione più lunga di questa edizione presenta un percorso insidioso nella prima parte con diversi strappi, ma pianeggiante in quella finale e adatto sulla carta ai velocisti. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i Comuni le località attraversate dalla corsa. Partenza da Pomarance alle 11.00, poi si entra nella provincia di Siena per ...

Classifica Tirreno-Adriatico 2019 : graduatoria e distacchi. Adam Yates maglia azzurra : Adam Yates è il nuovo leader della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico. Il 26enne britannico della Mitchelton-Scott grazie al quinto posto sul traguardo di Pomarance va ad indossare la maglia azzurra. Per quanto riguarda gli altri big, terza posizione per Primoz Roglic a 7”, sesta per Tom Dumoulin a 22” e ottava per Julian Alaphilippe a 27”. Il migliore degli italiani è Alberto Bettiol, dodicesimo a 52”, mentre Vincenzo Nibali è 29° a 1”25”. ...

Tirreno-Adriatico 2019 : Gianni Moscon si ritira nella seconda tappa! Il trentino non ha ancora recuperato dalla caduta all’UAE Tour : Gianni Moscon si è ritirato nel corso della seconda tappa della Tirreno-Adriatico. Il 24enne trentino ha abbandonato la corsa a circa 30 km dal traguardo di Pomarance, scendendo dalla bici e dovendo così lasciare la Corsa dei Due Mari, che era tra i suoi obiettivi dichiarati per la prima parte di stagione. Il corridore del Team Sky non è quindi riuscito ancora a recuperare completamente dalla caduta in cui era stato coinvolto all’UAE Tour. ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe trionfa in volata nella seconda tappa! : Julian Alaphilippe conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico: il francese della Deceuninck-Quick Step batte Van Avermaet e Bettiol in volata Dopo la consueta cronosquadre che ha aperto la corsa nella giornata di ieri, vinta dalla Mitchelton-Scott con Michael Hepburn leader, la Tirreno-Adriatico è proseguita quest’oggi con la seconda tappa. La ‘Corsa dei due Mari’ quest’oggi ha visto battagliare i corridori ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – Ritiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - Camaiore-Pomarance in DIRETTA : 14 marzo - arrivo per scattisti. Alaphilippe favorito : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione della Tirreno-Adriatico 2019, prima corsa a tappe italiana della stagione ciclistica internazionale. La cronometro a squadre inaugurale non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. L’elemento più interessante riguarda il distacco non indifferente rimediato da alcuni dei protagonisti più attesi, come Geraint Thomas (Sky) e soprattutto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ...

Tirreno-Adriatico - Majka ce la fa : le condizioni del polacco della Bora dopo il terribile incidente della prima tappa [VIDEO] : Rafal Majka ce la fa: il polacco della Bora-Hansgrohe regolarmente alla partenza della seconda tappa della Tirreno-Adriatico dopo l’incidente di ieri a Marina di Pietrasanta Le immagini del terribile incidente di ieri, nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2019, tra il treno della Bora Hansgrohe, intento a disputare la sua cronometro a squadre, ed un pedone che ha distrattamente attraversato la strada, non curante ...

Tirreno-Adriatico 2019 - oggi seconda tappa. Orari tv - percorso e favoriti : Lido di Camaiore, 14 marzo 2019 " Dopo la cronosquadre a Lido di Camaiore , la Tirreno-Adriatico 2019 propone il primo arrivo in salita oggi 14 marzo : la seconda tappa prevede 195 chilometri da Lido ...

Tirreno Adriatico 2019 - prima tappa. Orari tv - percorso e favoriti : Lido di Camaiore, 13 marzo 2019 " Si avvicina la grande stagione del ciclismo, e una delle tappe più importanti è la Tirreno Adriatico 2019 , corsa fondamentale in preparazione alle grandi classiche ...

Tirreno-Adriatico - chi è e come sta il pedone investito alla prima tappa? Le ultime news dopo l’incredibile incidente : incidente alla prima tappa della Tirreno-Adriatico: ecco come sta e chi è il pedone investito da Rafa Majka e Oscar Gatto della Bora-Hansgrohe La prima tappa della Tirreno-Adriatico non è stata solo caratterizzata dalla vittoria della Mitchelton-Scott. L’incidente a tre chilometri dal via della cronometro a squadre ha visto i ciclisti della Bora-Hansgrohe Rafa Majka e Oscar Gatto scontrarsi con un pedone a 60km/h (VEDI IL VIDEO ...

Tirreno-Adriatico 2019 oggi - Camaiore-Pomarance : comuni - paesi e province attraversati. Orari e programma - quando passa la corsa : Seconda tappa della Tirreno-Adriatico: oggi, giovedì 14 marzo, la corsa dei Due Mari prevede la frazione, la prima in linea, da Camaiore a Pomarance, per 195 km totali. Il via fittizio alle ore 11.30, lo start dal km 0 alle ore 11.35, mentre l’arrivo è stimato tra le ore 16.07 e le 16.35 con la media tra i 43 ed i 39 km/h. Di seguito l’elenco completo di vie, strade, paesi, comuni e province attraversati dalla corsa oggi, giovedì 14 ...

Tirreno-Adriatico - Sagan palesa le sue difficoltà fisiche : “sono stato piuttosto male” : Peter Sagan si confessa in un’intervista all’indomani della prima tappa della Tirreno-Adriatico che l’ha visto protagonista: l’ex campione del mondo parla delle sue difficoltà fisiche Nonostante i guai fisici, Peter Sagan si è presentato ieri al via della prima tappa della Tirreno-Adriatico come leader del team Bora-Hansgrohe. “Ogni anno è più dura. Ci sono sempre più cose da fare. – ha detto l’ex ...

Tirreno-Adriatico - inizio in salita per Nibali e compagni : parole amare per Vincenzo : Vincenzo Nibali matura alla prima tappa della Tirreno-Adriatico uno svantaggio cospicuo nei confronti del leader in classifica: le parole del ciclista messinese dopo la frazione d’esordio della corsa italiana Inizia in salita la Tirreno-Adriatico di Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida, dopo la prima tappa caratterizzata dalla cronometro a squadre vinta dalla Mitchelton-Scott, ha già un cospicuo svantaggio nei confronti ...