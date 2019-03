Tiro a segno | Europei 10 metri 2019 | il regolamento delle qualificazioni olimpiche I

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) Tutto pronto per gli10in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da lunedì 18 marzo. Da sottolineare che per i seniores non ci saranno in palio carte, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità olimpica individuale.Ogni Nazione può ottenere al massimo due carteper ciascuna specialità individuale ed iscrivere un massimo di due squadre per ciascuna prova a coppie, utilizzando al massimo due carteper la prova a squadre ed iscrivendo atleti che abbiano preso parte alla prova individuale.Ricordiamo inoltre che un atleta che ha già ottenuto un pass non ne potrà guadagnare un altro, neppure in una diversa specialità, a meno che non si ...

Many_74 : ???? . ??????? una #produzione #ManyArtEmotions #storyboard #filmmaker #videoediting #highquality #video #professional… - tsnbagheria : @uits_sport Finalmente Creato il nostro Profilo Bentrovati dal Tiro a Segno Nazionale di Bagheria Ci troviamo in Vi… - tsnbagheria : Finalmente Creato il nostro Profilo Bentrovati dal Tiro a Segno Nazionale di Bagheria Ci troviamo in Via Ugo La Mal… -