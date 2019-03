Tifosi dell' Eintracht Francoforte invadono Milano

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Migliaia ditedeschihanno invaso le vie del centro di. Il ritrovo, per tutti, è stato Piazza Duomo e Galleria, piene di bandiere e cori da stadio. Sono arivati dal mattino e devono attendere alcune ore prima di raggiungere lo stadio Meazza, dove stasera si gioca la partita con l'Inter, valida per un posto ai quarti di finale di Europa League. Tra i, colorati e vocianti, si è visto anche il presidente del club tedesco, Peter Fischer, che proprio oggi festeggia 63 anni. Per lui festa con pranzo in un ristorante in Galleria e, all"uscita, bagno di folla fra itedeschi che non si sono fatti sfuggire l"occasione per selfie e autografi.video 1662657Si respira aria di festa in città, nonostante qualche disagio per il traffico. Tram e taxi bloccati tra piazza Duomo, via Orefici e via Meravigli a causaa massiccia presenza di...

