The Voice | la rivelazione di Carlo Freccero | Carla Bruni mi ha detto di no

Freccero - show in Vigilanza : «Soffro per l’audience - ma ho aumentato gli ascolti. Sfera a The Voice? Poteva partecipare» Poi lo scontro con Vespa : Carlo Freccero Ha risposto colpo su colpo su ascolti, costi, nuovi programmi, palinsesti e linea editoriale. Audito oggi in Commissione di Vigilanza, Carlo Freccero ha furoreggiato per oltre due ore, rompendo la compostezza del cerimoniale e appassionandosi per la causa di Rai2, rete che da alcuni mesi sta cercando di ristrutturare tra tentativi di rinnovamento ed esigenze aziendali. “Io sono solo un supplente” ha chiosato il ...

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito perché fumo - perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...

Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle contro i detrattori dopo le critiche e l’esclusione da The Voice (audio e testo) : Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle e si rivolge a tutti coloro che lo hanno criticato in questi mesi, soprattutto dopo la strage di Corinaldo per la quale gli è stata attribuita gran parte della colpa. Il trapper ha così deciso di tornare con un brano nel quale si rivolge ai detrattori senza mandarle a dire, concentrando nel testo tutto quello avrebbe voluto dire nelle interviste alle quali non ha risposto in queste settimane che lo hanno ...

È successo in TV – 7 marzo 2013 : The Voice of Italy approda su Rai 2 : Era il 2008 quando Rai 2 aprì le porte a X Factor, 4 stagioni che affermarono il successo del talent prima di lasciarlo tra le mani di Sky. Dopo il 2010 nonostante qualche prova con il deludente Star Academy - trasmesso nel 2011 e chiuso anticipatamente senza troppi complimenti - la Rai non ha più avuto grosse possibilità di un rilancio del genere talent fino al 2013 quando, dall'Olanda, viene importato in Italia un format che incuriosisce ...

The Voice of Italy - dopo la bagarre spunta Carla Bruni : Torinese naturalizzata francese, Carla Bruni, ex Première dame, ex supermodella, cantautrice, sei album al suo attivo, e attrice, superati i cinquant'anni potrebbe ritornare in Italia per occupare l'...

Simona Ventura farà la coach a The Voice? Carla Bruni in lizza : The Voice 2019 anticipazioni: Simona Ventura coach e conduttrice? Tra meno di un mese inizierà la nuova edizione del talent show The Voice. E a tal proposito il popolare blog televisivo TVblog.it ha lanciato poco fa una voce di corridoio che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale, pare che Simona Ventura potrebbe fare sia la conduttrice che la coach di The Voice ...

The Voice - l'ultima voce inquietante su Carlo Freccero : chi vuole portare in prima serata su Rai 2 : Nuove ipotesi circa il quarto coach di The Voice 2019. A seguito delle polemiche scoppiate sulla nomina di Sfera Ebbasta, il programma adesso deve cercare un nome buono per sostituire il trapper milanese e completare la squadra dei giudici. Come riporta TvBlog, il direttore di Rai2 Carlo Freccero av

I Retroscena di Blogo : Freccero vuole Carla Bruni a The Voice - ma lei vuole The Voice ? : Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, ma se Voice avesse un tocco di Parigi, sarebbe The Voice ? Secondo Carlo Freccero si, anzi, secondo il direttore della seconda rete della televisione pubblica, che ha un passato professionale oltralpe, la Francia donerebbe al programma condotto da Simona Ventura quell'allure così tremendamente fine ed elegante da dare quel tocco d'internazionalità alla trasmissione, che sarà il manifesto ...

The Voice : I vincitori delle ultime 5 edizioni in un'infografica : In attesa della nuova edizione del talent show di Rai 2, ricordiamo i vincitori degli anni precedenti.

Maryam Tancredi : prima di The Voice l'inferno del bullismo : Maryam Tancredi, la vincitrice dell'ultima edizione di "The Voice", ha raccontato a Caterina Balivo, conduttrice di "Vieni da me", il bullismo patito a scuola e come la musica sia stata la sua fonte ...

Carla Bruni verso The Voice of Italy : l'indiscrezione : L'ex Première Dame di Francia potrebbe arrivare al posto di Sfera Ebbasta, ma è tallonata dall'ipotesi Arisa

The Voice - le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa - Ventura - Carla Bruni : The Voice of Italy: grandi indiscrezioni sul nome del quarto giudice del programma Grandi indiscrezioni stanno interessando nelle ultime ore la prossima edizione The Voice of Italy. Secondo Davide Maggio, infatti, sono stati fatti altri nomi, che vanno ad affiancarsi a quello di Arisa, come papabile quarto coach. Solo ieri era uscita l’indiscrezione secondo cui […] L'articolo The Voice, le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa, Ventura, ...

The Voice of Italy - spuntano nuovi nomi per il quarto giurato : da Achille Lauro ad Arisa - passando per Carla Bruni : La partenza della nuova edizione di The Voice of Italy è fissata per metà aprile, il talent show condotto da Simona Ventura è però da settimane al centro delle polemiche. Prima per i costi che supererebbero il milione di euro a puntata poi con l’esplosione del caso Sfera Ebbasta. La Rai, nella persona dell’ad Fabrizio Salini, ha posto un veto sul trapper come coach per i testi delle sue canzoni e per alcuni dichiarazioni dopo la ...