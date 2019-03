The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi | pubblicato il primo trailer del film

The Hills : Heidi Montag ha raccontato il suo peggior momento nello show e c’entra la chirurgia plastica : Aspettando il reboot The Hills: New Beginnings The post The Hills: Heidi Montag ha raccontato il suo peggior momento nello show e c’entra la chirurgia plastica appeared first on News Mtv Italia.

Abbiamo provato Days Gone in anteprima : lo zombie game per PS4 sarà il nuovo The Last of Us? : Days Gone dimostra ancora una volta che zombie e videogiochi sono sempre andati a braccetto. Sono tantissime le produzioni prima in pixel e poi poligonali ad aver animato il mercato del gaming negli anni, con un'evoluzione a puntare dritto il dito verso il titolo di casa Sony. Si tratta del prossimo zombie game in uscita solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, esclusiva confezionata da Sony Bend Studio per i circuiti della console di ultima ...

La nuova immagine di The Last of Us Part 2 mostra uno dei nuovi personaggi su PS4 : Prima di lasciare il passo alla già chiacchierata PlayStation 5, PS4 deve ancora regalarci un gioiello poligonale come The Last of Us Part 2. Nonostante non sia ancora disponibile sulla console di ultima generazione made in Sony, la prossima avventura post apocalittica realizzata da Naughty Dog profuma già di capolavoro. Non solo perché la fiducia dei giocatori nelle capacità della software house californiana è da sempre alle stelle - e non è ...

La data di uscita di The Last of Us : Part II è appena stata rivelata da un rivenditore? : I possessori di PS4 stanno sicuramente attendendo notizie su una manciata di grandi esclusive che per il momento continuano a farsi desiderare senza alcuna data di uscita precisa. Una delle produzioni più attese? Sicuramente The Last of Us: Part II (trovate tantissime informazioni nel nostro articolo di approfondimento).Quando ci sarà spazio per il ritorno di Joel ed Ellie? Supponendo che il titolo arrivi sull'attuale generazione e non su PS5, ...

L’uscita di The Last of Us Part 2 su PS4 appare online : Naughty Dog punta all’autunno : Per i videogiocatori e per gli esperti di settore, l'uscita di The Last of Us Part 2 rimane ancora un mistero. Sony e gli sviluppatori di Naughty Dog, infatti, non hanno mai fornito neppure un indizio sulla release di quella che rappresenta una delle ultime esclusive in arrivo su PlayStation 4. La console di ultima generazione dovrebbe lasciare il passo alla successiva PS5 nel 2020, accogliendo nella sua già ricca line-up proprio il secondo ...

The Last of Us : Part II - Death Stranding e Ghost of Tsushima usciranno entro l'inizio del 2020? : Forse non ne avrete mai sentito parlare ma Destination PlayStation è un evento che si tiene normalmente nel mese di febbraio e che permette a Sony di incontrare Partner third-Party e retailer per discutere della line-up di prodotti che arriverà a breve sul mercato.Non essendo un evento per il pubblico tutto ciò che arriva su internet è sostanzialmente un leak che in certi casi può alimentare supposizioni più o meno interessanti. Una è trapelata ...

The Last of Us : Part 2 arriverà "molto presto" : The Last of Us: Part 2 è stato un grande assente dello scorso E3, e con Sony ha deciso di non tenere un PlayStation Experience nel 2018 e di saltare l'E3 del prossimo anno, aleggia l'interrogativo su tutte le importanti IP che devono ancora uscire su PlayStation 4 prima del salto alla nuova generazione.Ebbene, come riporta Gamingbolt, in occswaione di un evento in Kuwait, il compositore del gioco Santaolalla ha rivelato di aver giocato un po' di ...

L’uscita di The Last of Us Part 2 su PS4 è molto vicina - la dritta di un insider : I possessori di una fiammante PS4 guardano a The Last of Us Part 2 come al prossimo potenziale capolavoro per la console Sony. Dopo il grande successo di pubblico e critica del primo capitolo, le (dis)avventure post-apocalittiche di Ellie e Joel torneranno nell'attuale generazione. Pronte a regalarci emozioni che solo Naughty Dog - e pochissime altre software house - sanno infondere nelle loro produzioni poligonali. In esclusiva per PlayStation ...

Nuovi giochi PS4 in offerta su Amazon : sconti di fine gennaio per The Last of Us e tanti altri : Con PS4, Sony ha dimostrato ai suoi competitor e al mondo come si crea e si vende una console. Il monolite nero giapponese, poi riproposto in versione più potente con PS4 Pro, è infatti fin dall'uscita il campione indiscusso del mercato. Merito di una strategia marketing ben costruita e di una libreria di videogiochi davvero invidiabile. Tra esclusive e multipiattaforma, PlayStation 4 rappresenta un vero e proprio Nirvana per tutti gli ...

The Last Ship 5 in Italia con gli ultimi episodi dal 19 gennaio : Eric Dane sarà il capitano Tom Chandler per l'ultima volta : Vediamo anche Tom Chandler insegnare a una nuova generazione cosa ha rappresentato per il mondo il virus prima e la carestia poi. Un cyber attacco mette in ginocchio gli States, riportando il ...

The Last Ship 5 in Italia con gli ultimi episodi dal 19 gennaio : Eric Dane sarà il capitano Tom Chandler per l’ultima volta : "Adesso non siamo più solo una nave, siamo una flotta", queste sono le parole del capitano Tom Chandler (Eric Dane) che daranno il via a Last Ship 5. La quinta e ultima stagione della serie andrà finalmente in onda in Italia su Premium Action e Sky da oggi, 19 gennaio, con un singolo episodio al giorno per un totale di 10 settimane. I fan dell'amato capitano e dell'equipaggio del cacciatorpediniere USS Nathan James, della Marina degli ...

Criticato Red Dead Redemption 2 - il director di Uncharted e The Last of Us ci va giù pesante? : Red Dead Redemption 2 è stato riconosciuto all'unanimità come un capolavoro a tutto tondo. Critica specializzata e semplici appassionati hanno acclamato - addirittura già prima della sua uscita su PlayStation 4 e Xbox One lo scorso ottobre - l'ultimo titolo di Rockstar Games come la massima espressione delle esperienze open world. Ed è certamente innegabile che lo "spaghetti western" della casa di Grand Theft Auto abbia messo sul piatto un ricco ...

Il director di God of War tesse le lodi di The Last of Us : God of War di Santa Monica Studios è stato immediatamente accolto con entusiasmo per la sua incredibile storia, lo sguardo intenso sulla relazione tra Kratos e Atreus e le elettrizzanti meccaniche di gioco. Generalmente salutato come un capolavoro, il director del gioco sta ora "cantando" le lodi di un altro titolo che fa della componente narrativa uno dei punti più forti, The Last of Us di Naughty Dog.Come riporta Comicbook, il director Cory ...

Il director di The Last of Us critica la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2 : Molte volte accade che uno sviluppatore esprima la propria opinione su un gioco di qualcun'altro altro. Stavolta Bruce Straley, director di The Last of Us, ha criticato la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2.Questa, come segnala Segmentnext, è stata una critica alla mancanza di libertà all'interno della storia del gioco, lo sviluppatore non si riferiva al gioco in sé.Le critiche a RDR2 sono state fatte in modo rispettoso e aperto. ...