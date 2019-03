Terremoti in Grecia | risentimenti anomali in Italia | ecco perche'

I Terremoti profondi della Grecia : risentimenti anomali in Italia - ecco perché vengono avvertiti in Sicilia e Puglia : Utilizzando i dati raccolti sul sito web “Hai sentito Il Terremoto” (HSIT) dell’INGV, che permette di monitorare gli effetti dei terremoti sul territorio Italiano grazie al contributo volontario dei cittadini, è stato possibile realizzare uno studio che ha messo in evidenza come alcuni eventi sismici che avvengono in area ellenica abbiano un risentimento anomalo in Italia [Sbarra et al., 2017]. Figura 1 – Mappa dell’intensità ...