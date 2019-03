roma.corriere

(Di giovedì 14 marzo 2019) «Se le cose funzionano meglio fuori, funzionano meglio dentro alla stazione». Franco Fiumara, responsabile della Sicurezza aziendale delle Ferrovie, non si arrende alattorno a. E' ...

romasulweb : Termini, in arrivo altre telecamere contro il degrado e la delinquenza - kiki_viola8 : RT @manumas78: Stazione Termini, in arrivo 60 posti per parcheggiare la bici - Legambici : RT @manumas78: Stazione Termini, in arrivo 60 posti per parcheggiare la bici -