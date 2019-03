Terapia della forma localizzata del cancro del rene

Carnevale speciale all'ospedale Niguarda : i piccoli "supereroi" della Terapia intensiva : Carnevale speciale all'ospedale Niguarda: i piccoli "supereroi" della terapia intensiva L'iniziativa tra le culle del reparto del nosocomio milanese che si prende cura dei neonati prematuri. Mini-costumi di Superman, Batman e Capitan America per i "piccoli guerrieri che lottano per rimanere aggrappati a una vita ...

BPCO : approvata in Europa l’estensione della indicazione per la tripla Terapia in formulazione extrafine di Chiesi : Chiesi, Gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), annuncia che la Commissione Europea ha approvato l’estensione dell’indicazione terapeutica per la sua tripla terapia (ICS/LABA/LAMA) in formulazione extrafine, riconoscendone i benefici nella prevenzione delle riacutizzazioni e nel controllo dei sintomi in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), da moderata a severa, non adeguatamente ...

Diabete : gestione della Terapia ogni giorno : Le persone con Diabete mediamente devono decidere 50 volte al giorno come adattare la loro terapia alla vita di tutti i giorni. Alimentazione sana.

La “Terapia del diabete” : come ritardare la comparsa della malattia e contrastarne la progressione - ecco i 4 pilastri : Si è svolto ieri, martedì 12 febbraio, presso l’aula “Pocchiari” dell’Istituto Superiore di Sanità, il convegno “La malattia diabetica e le sue complicanze”, organizzato con il patrocinio dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta – ACISMOM e dell’ISS e con il contributo non condizionato di Mundipharma. Un’occasione per rimarcare l’importanza della multidisciplinarietà nell’approccio sul diabete e la necessità ...

Justin Bieber sta combattendo la depressione con l’aiuto della Terapia e della moglie Hailey : Forza Juss The post Justin Bieber sta combattendo la depressione con l’aiuto della terapia e della moglie Hailey appeared first on News Mtv Italia.