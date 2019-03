Teatime Takedown è la nuova campagna promossa da un supermarket inglese | volta a

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) La catena di discountAldi ha dato il via ad unaper salvare i giovani dai videogiochi online. Per capire meglio di cosa si tratta, tenete conto che parliamo di una sorta di rinascita dell'iniziativa Bully Hunters, che non ha riscontrato molto successo.Come riporta Dexerto, il genitore interessato dovrà iscrivere il figlio "problematico" al programma, in seguito bisognerà attendere che subisca una cocente sconfitta da un gamer professionista (ovviamente fornito dal programma), che lo indurrà ad effettuare un rage quit. A questo punto (secondo l'ideatore del programma) il ragazzino sarà così frustrato che correrà a sedersi a tavola con i genitori e non vorrà più sentire parlare di videogiochi. Problema risolto.Gli autori di questaaffermano che nel Regno Unito circa il 38% dei ragazzini si rifiuta di sedersi a tavola con i genitori, ...

