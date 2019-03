Taranto | corruzione | 7 arresti | anche ex presidente Provincia

Taranto - arrestato per corruzione l'ex presidente della Provincia : Sette arresti per 'corruzione e turbata libertà degli incanti'. La guardia di finanza di Taranto ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'ex presidente della Provincia di ...

Taranto - sette arresti per corruzione. Tra loro anche Martino Tamburrano - ex presidente della Provincia di Forza Italia : sette persone, tra cui l'ex presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano (Forza Italia), sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Grottaglie-contrada Torre Caprarica. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti.