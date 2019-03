Taranto | arrestato ex presidente provincia L’intercettazione al ristorante | “Oggi ho

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Durante una cena in undi Bari a cui, oltre all’exdellaMartino Tamburrano e gli imprenditori, ha partecipato anche il maresciallo dei carabinieri Antonio Bucci (indagato a piede libero), il politico ha affermato senza mezzi termini: “Io oggi diciamo che ho affermato che lala comando io”. È una delle intercettazioni della Guardia di finanza che ha portato all’arresto in carcere di Tamburrano con l’accusa di corruzione. Non sapendo di essere ascoltato, un imprenditore considerato corruttore dell’exlo apostrofa così: “È più mafioso di Totò Riina…”L'articoloex. L’intercettazione al: “Oggi ho affermato che qui comando io” proviene da Il Fatto Quotidiano.

