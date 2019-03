Taranto | 7 arresti per corruzione In manette l' ex Presidente della Provincia Tamburrano

Taranto - 7 arresti per corruzione : anche ex presidente della Provincia : Taranto, 7 arresti per corruzione: anche ex presidente della Provincia L’inchiesta, che ha portato in carcere Martino Tamburrano, esponente di Forza Italia, riguarda l’iter per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Grottaglie-contrada Torre Caprarica Parole chiave: ...

Taranto - sette arresti per corruzione. Tra loro anche Martino Tamburrano - ex presidente della Provincia di Forza Italia : sette persone, tra cui l'ex presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano (Forza Italia), sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Grottaglie-contrada Torre Caprarica. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Violenze sessuali sui figli minori - tre arresti a Taranto : La Polizia di Taranto ha arrestato tre persone, due uomini ed una donna con l'accusa di violenza sessuale continuata avvenuta su minori

Taranto - mafia ed estorsioni : 25 arresti. Pizzini dal carcere per impartire gli ordini : Bottiglie molotov contro negozi e lidi balneari, spaccio di droghe nei paesi del Tarantino, banconote false prodotte e messe in circolo. Sono le principali accuse di un’indagine della Dda di Lecce e della procura di Taranto che hanno portato a 25 arresti nei confronti di presunti appartenenti a un gruppo criminale della Sacra Corona Unita, il cui boss impartiva ordini dal carcere ai suoi due luogotenenti attraverso l’uso di ...

Taranto - droga ed estorsioni : 30 arresti : 7.50 Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto sta eseguendo in provincia e in varie città d'Italia 30 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla DDA di Lecce e dalla Procura locale nei confronti di un'associazione per delinquere di tipo mafioso dedita a traffico di stupefacenti, estorsioni e traffico di banconote false, e nei confronti di un gruppo dedito a rapine e estorsioni. Numerose le perquisizioni, effettuate anche con ...