Tajani si scusa dopo frasi su Mussolini

Il prete che inneggia a Mussolini : "Tajani non doveva scusarsi" : Questi pilastri resteranno sempre, anche oggi che non si mettono più al mondo figli. Oggi senza questi pilastri le famiglie non stanno più insieme, lo stato sociale ce lo stanno portando via. Penso ...

Tensione all’Europarlamento - Tajani si scusa su Mussolini : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si è scusato oggi per le affermazioni con sui ieri, parlando a "La Zanzara" di Radio24, aveva difeso le "cose positive" fatte dal fascismo in Italia prima della promulgazione delle leggi razziali e dell'entrata in guerra al fianco della Germania nazista. Tajani è intervento, con un comunicato dall'Italia, dopo un dibattito teso, oggi, nella Plenaria di Strasburgo, in cui la Sinistra unitaria ...

Frasi su Mussolini - a Strasburgo Verdi e liberali contro Tajani che si scusa : Acceso dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le dichiarazioni del presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani sui presunti meriti di Mussolini che secondo Tajani avrebbe fatto ...

«Cose positive da Mussolini» - Tajani si scusa : «Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia» : «Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e ...

Da M5S all'Anpi - pioggia di critiche contro Tajani - che si scusa. Mussolini solidale : 'Dico solo bella frate'' : Tajani chiede scusa: ""Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge - sono sempre stato ...

Da M5S all'Anpi - pioggia di critiche contro Tajani - che si scusa. Mussolini solidale : "Dico solo bella frate'" : "Il presidente Tajani non può fare una affermazione del genere, è un'affermazione che deve essere stigmatizzata: questo argomento è l'anticamera per cancellare il giudizio fondamentale dato dalla storia sul fatto che il Fascismo è stato la rovina dell'Italia, come il nazismo in Europa. Nel momento in cui l'Ue dice che le radici dell'Europa sono antifasciste non si può pensare che il fascismo sia un incidente di ...

Tajani si è scusato per le sue parole sul fascismo : "Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime anti-democratico e totalitario". Lo scrive Antonio Tajani in una nota. "Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge - sono sempre stato ...