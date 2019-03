Tajani nella bufera per le frasi su Mussolini | Anpi | Disgustoso | fascista

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)scivolò su, forse pensando di lisciare l’ultradestra in vista delle elezioni europee di maggio. Le precisazioni fornite dal presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia dopo le sue parole sul fondatore del fascismo, durante un’intervista ieri a La Zanzara, non hanno placato le polemiche. Ma cosa aveva detto"Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche". Poi giusto per ribadire il concetto: "Complessivamente non giudico positiva la sua azione di governo, però alcune cose sono state fatte. Le cose sbagliate sono gravissime, Matteotti, leggi razziali, guerra. Sono tutte cose inaccettabili". Finito, ...

