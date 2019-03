Tajani | caos durante plenaria Ue | ‘Parole su Mussolini indegne | le ritiri o si dimetta’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) “Parolee inaccettabili”. E ancora:” Si dimetta”. O: “Il fascismo non è un valore europeo”. Mezzo Parlamento Ue,ladi Strasburgo, ha protestato contro il presidente ed esponente di Forza Italia Antonio. Sotto accusa le sue parole assolutorie su: “Fino alla guerra con Hitler ha fatto cose positive”, ha detto solo ieri. “Infrastrutture, ponti e strade”. Dopo l’intervento del presidente dei Verdi Philippe Lamberts, mezza Aula si è alzata per applaudire: “L’Ue è stata creata proprio per non rivivere mai più i regimi fascisti, chiedo al presidente di ritirare le sue dichiarazioni altrimenti dovrà dimettersi”. Hanno protestato anche il Gruppo della sinistra Gue/Ngl, i socialisti e i liberali. Agli applausi, alcuni replicato con i fischi. Intanto sul fronte italiano, si è ...

