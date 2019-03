Tajani all Europarlamento ' Chiedo scusa a chi si è sentito offeso' | Anpi all attacco

Caso Tajani - Anpi all attacco 'Vada in Etiopia a dire quelle cose'. Sotto accusa anche all Europarlamento : Cronaca Sala attacca Tajani per l'elogio di Mussolini: "Da lui mi aspetterei silenzio su questi temi" E quello di Parma Federico Pizzarotti : 'Il presidente del Parlamento Europeo che elogia il ...

Mussolini - il moderato Tajani lo assolve : “Fino alla guerra con Hitler ha fatto cose positive. Infrastrutture - ponti e strade” : Benito Mussolini ha fatto delle cose positive. Almeno fino alla guerra. Non è il pensiero di un neo fascista ma quello del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il quale, oltre a presiedere la massima istituzione parlamentare dell’Unione, è anche il leader di una partito che sostiene di essere moderato e unico argine agli estremismi: cioè Forza Italia. Eppure le dichiarazioni di Tajani aì Radio 24, non lasciano dubbi, seppur ...

Tajani - non consegniamo alla Cina le chiavi di casa nostra : Tajani sottolinea che "la Cina non un'economia di mercato. Al contrario, utilizza in modo sistematico sussidi pubblici per drogare la competitivit delle sue imprese, spesso controllate dallo Stato. ...

Tajani : "Se dicono no alla Tav - Forza Italia chiederà referendum" : Il governo gialloverde non sa da che parte andare. Se da una parte, Matteo Salvini e la Lega giudicano la Tav necessaria per il Paese, dall'altra Luigi Di Maio e grillini la vedono come una iattura. ...

Tajani : l'Italia vuole uscire dall'Ue? : 16.54 "Il governo italiano dica chiaramente se vuole uscire dall'euro e dall'Unione europea". Così, in un tweet, il presidente del Parlamento Ue, Tajani, dopo le dichiarazioni del responsabile economico della Lega, Borghi, che aveva parlato di una possibile uscita dell' Italia dalla Ue "se resta tossica" dopo le elezioni. "Troppe ambiguità e dichiarazioni sconsiderate provocano solo danni all'Italia e agli italiani", afferma Tajani.

Salvini e Tajani alla foiba di Basovizza : "Chi nega uccide due volte" : 'Chi nega uccide due volte. Noi non dimentichiamo'. Ci sono anche Matteo Salvini e Antonio Tajani alla cerimonia al sacrario di Basovizza di Trieste nella Giornata del Ricordo in memoria dei martiri ...

Venezuela - Tajani : "Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la democrazia" : 'L'Italia ha bloccato un processo avviato dall'Unione Europea. Non è possibile che il Paese sia dalla parte dei dittatori e contro la democrazia, il Governo decida'. Queste le parole di Antonio Tajani,...