(Di giovedì 14 marzo 2019) La2019 si sta avvicinando e i famosi parrucchieri hanno proposto molti nuovidi. Le grandi protagoniste saranno le chiome corte, perfette in ogni occasione. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento.Nuove chiome Tutti gli hairstyle dei prossimi mesi avranno delle linee molto morbide: quindi si dovrà dire addio a deitroppo strutturati e netti. Saranno molto richiesti da tutte le donne iasimmetrici, da portare con la piega mossa o liscia mentre la riga invece sarà centrale o laterale. Il grande protagonista della stagione sarà il: la capigliatura in questione potrà avere le punte più lunghe sul davanti oppure pari. Tutti gli hairstyle saranno in grado di regalare a una ragazza un look molto sbarazzino e fresco. Isono stati studiati per essere portati con una piega super spettinata. In questo modo anche i tempi di ...

vogue_italia : #KristenStewart - truccata da Kelsey Deenihan e pettinata da Matthew Collins - ha scelto questo #beauty look per pa… - yleniamarco1 : Tagli capelli corti per la primavera-estate: il carré, il caschetto e la frangia a tendina - GloriaBruno79 : RT @glamouritalia: I guru dei capelli ne vanno fieri! Prendi spunto da queste loro creazioni per un nuovo, trendy look di primavera ?? ?? htt… -