Suzuki | la nuova Katana sarà mostrata in anteprima a Milano

(Di giovedì 14 marzo 2019)svelata inalla Digital Week diIn contemporanea con il lancio alla stampa internazionale che si sta svolgendo a Kyoto, in Giappone, e in attesa di debuttare nelle concessionarie, ladiventa protagonista della mostra “Smart City: people, Technology & Materials”, in programma adal 13 marzo al 14 aprile presso il Superstudio 13. Questa rassegna abbraccia idealmente la Digital Week (13-17 marzo) e la Design Week (9-14 aprile) e ha come tema ispiratore una città del futuro, in cui la tecnologia migliora il vivere quotidiano ed è uno strumento di simbiosi ed empatia, in uno scenario di crescita e innovazione. La mostra vede laesposta nell’area che si sviluppa tra via Bugatti 9 e via Forcella 13, con un’installazione che enfatizza il legame tra la moto e la gloriosa spada giapponese da cui prende il nome. ...

