Super-G Soldeu | Dominik Paris per la gloria | oggi alle 12 in diretta tv su Rai Sport

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris - prenditi la Coppa del Mondo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

Sci alpino - SuperG maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il superG maschile di Soldeu, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza del Super G di Soldeu con 54 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Inutile negare che la distanza tra l’azzurro e il suo rivale è abbastanza rassicurante quando manca solo una gara al termine. L’altoatesino è vicinissimo a conquistare la sua prima Coppa del Mondo della ...

Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il superG femminile di Soldeu, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si chiude la stagione della velocità. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il titolo di specialità con Mikaela Shiffrin che si presenta al cancelletto di partenza con 32 punti di vantaggio su Tina Weirather e 47 su Nicole Schmidhofer, che oggi ha conquistato quella di discesa. Chi punta al podio è la squadra azzurra. Sofia Goggia ...

Sci alpino oggi (15 marzo) - Finali Soldeu 2019 : orari dei SuperG e come vederli in tv e streaming. Il programma completo : Dopo le due discese libere di ieri, è tempo di superGiganti per quanto riguardano le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista di Soldeu, nel Principato di Andorra, quindi, andrà in scena l’ultimo atto delle prove veloci di questa stagione e di una intensa ed avvincente annata del Circo Bianco. I due superGiganti odierni sono in programma alle ore 10.30 per quanto riguarda la prova femminile, mentre alle ore 12.00 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Shiffrin per la coppa di SuperG - Goggia e le azzurre per il podio : Si chiude la stagione della velocità per la coppa del Mondo femminile di sci alpino con il SuperG di Soldeu. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il titolo di specialità con Mikaela Shiffrin che si presenta al cancelletto di partenza con 32 punti di vantaggio su Tina Weirather e 47 su Nicole Schmidhofer, che oggi ha conquistato quella di discesa. La cosa impressionante è che l’americana ha raggiunto il primato con solo tre gare ...

Sci alpino - SuperG maschile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Giovedì 13 marzo si disputerà il superG maschile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio del superG maschile di Soldeu, prova valida ...

Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Giovedì 13 marzo si disputerà il superG femminile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ultima gara stagionale per le velociste che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Sofia Goggia e Nadia Fanchini che hanno tutte le carte in regola per puntare alla vittoria e al podio. La concorrenza si preannuncia molto agguerrita con Stephanie Venier, Nicole Schmidhofer, Wendy ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Dominik Paris vuole la Coppa di SuperG e cerca il bis dopo la vittoria in discesa : Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza con del Super G di Soldeu con 54 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Inutile negare che la distanza tra l’azzurro e il suo rivale è abbastanza rassicurante quando manca solo una gara al termine. L’altoatesino è vicinissimo a conquistare la sua prima Coppa del Mondo della carriera e non c’è modo migliore nell’approcciare alla giornata di domani ...

Sci alpino - tutte le qualificate per le Finali di Coppa del Mondo di SuperG e discesa a Soldeu : La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia verso le Finali, che si svolgeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. In ambito femminile, nell’ultimo fine settimana non si è gareggiato, visto che le prove di velocità sulla pista olimpica di Rosa Khutor (Russia) sono state cancellate a causa delle avverse condizioni meteo. Il quadro delle classifiche non è quindi cambiato e perciò anche le qualificate alle Finali, che andiamo a scoprire di ...

Sci alpino - tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo di SuperG e discesa a Soldeu : Con le gare di Kvitfjell (Norvegia) si è definito il quadro dei qualificati nelle discipline veloci per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, che si disputeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. Un fine settimana di gare che è stato cateterizzato dalla straordinaria doppietta di Dominik Paris, che ora punterà a chiudere in bellezza la stagione conquistando la Coppa di specialità di superG. Alle Finali, in base al regolamento, ...