Su ITALIA 2 tornano i mitici cartoni degli anni Ottanta!

Meteo - l’ITALIA dice addio al freddo : le temperature tornano a salire : Scenari all'insegna della dinamicità primaverile, scenari che per l'ennesima volta potrebbero metterci difronte ad eccessi importanti.L'Alta Pressione tornerà a est, ma prima che possa prendere possesso delle nostre regioni - non è ancora dato sapere se sarà in grado di coinvolgerci direttamente - lascerà scappare una depressione sul Mediterraneo occidentale laddove è atteso il probabile isolamento di un vortice ciclonico (goccia fredda per ...

Ritornano i ragazzi di SKAM ITALIA - la serie ITALIAna più seguita del Web - : Rolling Stone l'ha inserita al sesto posto tra le serie più belle del 2018, il Corriere addirittura la piazza al primo , mentre stando a Vanity Fair è l'ottava serie Italiana più famosa al mondo, addirittura più de Il commissario Montalbano: si tratta di SKAM Italia , un vero e proprio fenomeno del Web nato esattamente un anno fa e che è riuscito a triplicare i suoi spettatori in pochi ...

Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano on the road : nuova serie di concerti in ITALIA : I Noel Gallagher’s High Flying Birds in concerto in Italia: le date e tutte le info per acquistare i biglietti Noel Gallagher’s High Flying Birds saranno protagonisti di una nuova serie di concerti in Italia a luglio: lunedì 8 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e martedì 9 al festival Arte&Musica di Mantova (Piazza Sordello). I biglietti per entrambe le date saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di lunedì ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : ITALIA all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis - tornano Mori e Lodadio : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per ...

L'Agenzia delle Entrate punisce i "cervelli" che tornano in ITALIA : Un conto da 20.998,21 euro da pagare alL'Agenzia delle Entrate. È accaduto a Michele De Gennaro che, nella vita, è un ignegnere, esperto in auto con ridotte emissioni di anidride carbonica e che, dall'ottobre 2018, per lo Stato è considerato un "evasore totale", perché ha usufruito della legge sul rientro dei cervelli."Mi sento umiliato e mortificato. Mi dispiace per la mia Italia", ha raccontato a l'uomo, che oggi vive e lavora in Austria, ...

Serie A - gli stadi tornano a riempirsi in ITALIA : la media spettatori continua a crescere : La settima giornata di ritorno del campionato di Serie A è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila appassionati continua a crescere la media spettatori allo stadio in Serie A. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni) prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli stadi del massimo campionato Italiano. La settima giornata di ritorno è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila ...

Meteo - dopo il weekend tornano piogge - temporali e neve sull’ITALIA : Quella che sta per iniziare, secondo gli esperti Meteo, sarà una settimana dinamica dal punto di vista Meteorologico. Nelle prossime ore il tempo comincerà a mutare bruscamente con l'anticiclone che si indebolirà aprendo la porta a una veloce perturbazione che riporterà pioggia, temporali e anche neve su alcune regioni.Continua a leggere

Tornano freddo - neve e pioggia. Meteo - l’inverno non molla la presa sull’ITALIA : Colpo di coda dell’ inverno. Almeno per ora la primavera può attendere. L’alta pressione che ha stazionato sul nostro paese infatti è destinata a lasciare spazio a un ciclone che, nel fine settimana, farà la sua comparsa. Se la giornata di domani non dovrebbe subire grosse variazioni, sabato ecco un vero e proprio ribaltone con una nuova ondata di piogge, neve in quota e grandine. La perturbazione interesserà molte zone italiane ma si tratterà ...

Lunedì nuovo impulso freddo dai Balcani. Tornano pioggia e NEVE a bassa quota a sud ITALIA : Roma - Rimane aperto il canale di correnti nordorientali che trasporta aria fredda dai Balcani verso l'Italia. La nuova settimana infatti si aprirà all'insegna di un nuovo impulso freddo diretto verso le regioni meridionali ed in particolare sul basso Adriatico, le aree ioniche e la Sicilia. Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, tanto che già entro sera si andrà verso un miglioramento con schiarite ...

Credito - tornano in ITALIA i prestiti a tasso negativo : MILANO - Che i tassi zero abbiano schiantato le cedole dei prestiti, è una cosa che si sa da cinque anni. Ma una finanziaria che fa Credito al consumo a tassi negativi non è un fatto di tutti i giorni.

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le convocate dell’ITALIA per il collegiale. Fate al completo - tornano Maggio e Carofiglio : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che precede il Trofeo di Jesolo in programma il 2-3 marzo. Le ragazze si ritroveranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 28 febbraio e poi partiranno alla volta del PalaArrex dove nel weekend andrà in scena l’imperdibile Classicissima della Polvere di Magnesio: le azzurre affronteranno USA, Cina, ...

Governo - tornano le forche caudine delle agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito ITALIAno : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

Uomini e Donne news : Clarissa e Federico tornano in ITALIA? La confessione di lei : Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione dell’ex tronista e i loro progetti per il futuro Procedono i preparati per le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, appare oggi più unita che mai. Federico e Clarissa sono molto innamorati […] L'articolo Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei ...

Meteo - tornano freddo e venti gelidi sull’ITALIA : crollo termico al centro sud : Una nuova ondata di aria gelida di provenienza balcanica, accompagnata da forti raffiche di vento freddo, caratterizzeranno i primi giorni di questa settimana portando un nuovo brusco calo delle temperature soprattutto sulle regioni adriatiche del centro sud. In compenso le piogge saranno scarse.Continua a leggere