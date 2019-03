STRAGE A SCUOLA IN BRASILE C' è un mistero da guardare o per tutti sarà solo un film

Nigeria : crolla scuola di tre piani - decine di bambini coinvolti - si teme STRAGE : A Lagos, in Nigeria, è crollata un'intera palazzina di tre piani, sede di una scuola elementare, mentre erano in corso di svolgimento le lezioni. Sotto le macerie ci sarebbero, attualmente, centinaia di bambini. I soccorsi sarebbero partiti immediatamente, ma comunque la polizia Nigeriana teme il verificarsi di una vera e propria strage. Le dichiarazioni dei soccorritori Secondo quanto riferiscono fonti della Polizia locale di Lagos sotto le ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : STRAGE a scuola in Brasile - 14 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: strage della follia in una scuola brasiliana; Donna muore per difendere la sua auto, 14 marzo 2019,.

Brasile - 2 ragazzi fanno STRAGE a scuola. Poi si uccidono : 10 morti - 17 feriti| : I responsabili si sarebbero tolti la vita subito dopo aver esploso molti colpi d’arma di fuoco. Polizia sul posto

Brasile - due ex alunni fanno STRAGE a scuola e poi si tolgono la vita : 10 morti : Sono tornati in quella che era stata la loro scuola incappucciati e armati fino ai denti. E hanno aperto il fuoco, colpendo alunni e professori e lasciando a terra almeno 8 morti, prima di...

Brasile - ex alunni compiono una STRAGE a scuola : 10 morti : Caso raro in Brasile Le sparatorie a scuola sono rare in Brasile, nonostante sia un Paese con uno dei più alti tassi di violenza del mondo. L'ultima strage di questo tipo è avvenuta nel 2011, a Rio ...

Brasile - STRAGE a scuola : 10 morti nella cintura di San Paolo : Sono 10 i morti nella sparatoria avvenuta in una scuola statale di San Paolo. La notizia è stata data dalla radio locale Band News che cita informazioni della polizia militare. Due persone sono morte in seguito alle ferite oltre alle 8 già annunciate: cinque alunni, un impiegato e i due assalitori, che si sono suicidati. A fare irruzione sono stati due ragazzi incappucciati. Secondo quanto riferito dal quotidiano Folha de S.Paulo, sono Luiz ...

STRAGE in una scuola a San Paolo - uccise almeno 10 persone : Strage in una scuola media ha 60 chilometri da San Paolo. Due giovani hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite almeno 10 (16 secondo alcune fonti), prima di togliersi la vita nell'istituto statale Raul Brazil di Suzano: una carneficina che richiama alla memoria il massacro della Columbine High School in Colorado, 13 morti nel 1999, e le tante sparatorie che insanguinano le scuole americane. Il Brasile e' meno abituato a questo tipo di ...

Due adolescenti armati fanno STRAGE in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 feriti : San Paolo - almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all'interno ...

Brasile - 2 ragazzi fanno STRAGE a scuola : I responsabili si sarebbero tolti la vita subito dopo aver esploso molti colpi d’arma di fuoco. Polizia sul posto

Due adolescenti armati fanno STRAGE in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 feriti : almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all’interno dell’istituto, uccidendo anche dei bambini, prima di suicidarsi. La polizia militare invece ha dichiarato ad AFP che «una persona è entrata nella scuola e ha spa...

Brasile - due ragazzi fanno una STRAGE a scuola e poi si tolgono la vita : 10 vittime : Ancora una sparatoria con giovanissime vittime davanti a una scuola: è accaduto a San Paolo, in Brasile, e i killer sono due ragazzini che poi si sono suicidati. È salito a dieci il...